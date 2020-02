Notas Brasil Chuvas provocam perdas de R$ 203 milhões no Sudeste

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

As chuvas que caíram no país na primeira quinzena de fevereiro provocaram prejuízos para o setor varejista da ordem de R$ 203 milhões nas três principais capitais da Região Sudeste, de acordo com estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgado no Rio de Janeiro. Isso equivale à perda de cerca de 0,5% em vendas.

