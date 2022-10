Política Pros e Solidariedade chegam a acordo para ultrapassar cláusula de barreira

17 de outubro de 2022

Os partidos Pros e Solidariedade chegaram a um acordo, nesta segunda-feira (17), para se unir e, desta forma, ultrapassar a chamada cláusula de desempenho. Na prática, o Pros será incorporado ao Solidariedade.

Eurípedes Júnior, que atualmente é presidente do Pros, comandará o partido nos próximos anos. O comando será alternado com o grupo liderado por Paulinho da Força. O Solidariedade vai manter seu número nas urnas, 77. O novo partido terá uma bancada de oito deputados e, como conseguiu atingir a cláusula, poderá ter acesso a tempo de TV e ao fundo partidário na próxima legislatura.

Em nota divulgada nesta segunda (17), assinada por Paulinho da Força e Eurípedes Jr, os dois líderes partidários afirmaram que “a junção proporcionará um partido forte em todo o Brasil, capaz de agregar forças políticas que comunguem dos princípios democráticos e cuidado social”.

“Com isso, esse atual momento fará da agremiação uma importante força política no cenário nacional com uma bancada em ascensão na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e já contando com um governador eleito no Amapá e a positiva projeção de vitória para o governo em Pernambuco”, completou.

O ex-prefeito de Macapá Clécio Luís (Solidariedade) foi eleito governador do Amapá em uma coligação formada por PSDB, Cidadania, Republicanos, PP, PL, PDT e União Brasil. O partido ainda disputa o segundo turno em Pernambuco, onde tem chances de eleger Marília Arraes, que disputa o governo estadual com Raquel Lyra (PSDB).

