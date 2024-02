Porto Alegre Motoboys realizam protesto contra o racismo em Porto Alegre

Manifestação foi motivada pela prisão de um motoboy negro no sábado. (Foto: Reprodução de vídeo)

Centenas de pessoas participaram, na tarde deste domingo (18), de um protesto contra o racismo no Parque da Redenção, em Porto Alegre. A manifestação foi convocada pelo Sindimoto-RS (Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do Sul) após a prisão do motoboy Everton da Silva no bairro Rio Branco, no sábado (17).

Ele foi detido pela Brigada Militar após ter sido ferido com uma faca durante uma discussão com um morador da região. Os brigadianos alegaram suposto desacato por parte do motoboy e o imobilizaram, enquanto o agressor assistia à cena.

Depois, o agressor – um homem branco – também foi detido. Após o registro da ocorrência em uma delegacia, ambos acabaram liberados. Vídeos da prisão circularam pelas redes sociais, gerando críticas de internautas e de políticos por suposto racismo.

Por determinação do governador Eduardo Leite, a Corregedoria da Brigada Militar abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias da abordagem dos policiais militares. “O governo do Rio Grande do Sul se compromete a dedicar ao caso uma apuração célere e rigorosa”, informou o Palácio Piratini.

