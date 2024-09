Mundo Protesto na Venezuela pede que Lula atue na libertação de presos políticos naquele país

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Há 2,5 mil presos políticos no país. (Foto: Reprodução)

Centenas de pessoas protestaram em frente à embaixada do Brasil em Caracas, na Venezuela, para pedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva interceda na libertação de 2.500 “presos políticos” no país.

O número inclui os mais de 2.400 detidos em manifestações contra a reeleição de Nicolás Maduro no dia 28 de julho, anunciada em meio a denúncias de fraude por parte da oposição, que reivindica a vitória de Edmundo González Urrutia, atualmente exilado na Espanha.

O protesto convocado por ativistas dos direitos humanos chegou à sede diplomática para entregar uma carta dirigida à Lula, que lidera, ao lado do presidente colombiano, Gustavo Petro, os esforços para uma saída pacífica da crise após as eleições venezuelanas.

A Plataforma Unitária Democrática (PUD), principal coalizão opositora da Venezuela e quem convocou a manifestação, também estendeu a marcha à “cada sede diplomática do governo brasileiro no mundo”.

“Essa manifestação é para pedir a mediação do presidente Lula, porque na Venezuela a dissidência continua sendo criminalizada, há 2.500 famílias ameaçadas e os presos políticos são torturados. O presidente Lula sabe o que é estar preso. [Estamos protestando para] lembrar ao mundo que na Venezuela continuamos a ser vítimas de violações dos direitos humanos”, afirmou Adreína Baduel, uma das organizadoras do ato e filha do general Raúl Baduel, ex-aliado de Hugo Chávez, que morreu na prisão em 2021 após romper com o governo.

Lula, que classificou o governo de Maduro como um “regime muito desagradável” com “viés autoritário”, não reconheceu sua vitória mediante a falta de um “escrutínio transparente”, assim como outros países da América Latina, Estados Unidos e União Europeia.

Frases como “Lula, interceda pela Venezuela” e “Libertem todos os presos políticos” foram exibidas em cartazes. “O presidente Lula da Silva sabe o que é estar preso”, disse à AFP uma das organizadoras do ato, Andreína Baduel.

“Deixamos claras as condições que nossos familiares enfrentam hoje na Venezuela, em que todos os direitos humanos são violados”, declarou Diego Casanova, familiar de um dos presos nos protestos de julho. “Todos são prisioneiros de consciência, nenhum deles cometeu nenhum crime”, acrescentou.

O Escritório de Direitos Humanos da ONU estimou em meados de agosto que mais de 2,4 mil venezuelanos foram detidos após as eleições. A ONG Foro Penal, por sua vez, registrou até esta quarta-feira 1.808 presos políticos na Venezuela, com 1.673 tendo sido detidos após o dia 29 de julho, informou o vice-presidente da organização, Gonzalo Himiob. Desse total, 60 são adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos. E, até o momento, 150 pessoas foram condenadas.

A PUD também convocou seus apoiadores em países como Argentina, Peru, Equador, El Salvador, Panamá, Estados Unidos, França, Holanda e Reino Unido, através de uma publicação no X. Para além dos detidos, os protestos também resultaram em 27 mortes e 192 feridos. O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, disse estar “acompanhando ativamente” os acontecimentos na Venezuela, e a ONU denunciou as “detenções arbitrárias” e “clima de medo” no país.

