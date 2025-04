Porto Alegre Protocolado o projeto de lei que institui o Dia da Superação e da Solidariedade em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A escolha da data remete ao dia em que as águas começaram a invadir a Capital gaúcha, no que foi a maior enchente da história do Rio Grande do Sul Foto: Bruno Peres/Agência Brasil (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil) Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre protocolou na Câmara Municipal, nesta quarta-feira (16), o Projeto de Lei nº 021/25, que institui o dia 3 de maio como o Dia da Superação e da Solidariedade. Caso aprovado, a data será incluída no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do município.

A escolha da data remete ao dia em que as águas começaram a invadir a Capital gaúcha, no que foi a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a cheia impactou 30% do território da cidade e atingiu mais de 160 mil pessoas.

O projeto de lei faz parte de um conjunto de ações promovidas pela prefeitura para lembrar o primeiro ano da enchente histórica. Entre os dias 5 e 9 de maio, será realizada a Semana da Superação e da Solidariedade, com ações de memória, homenagens, debates sobre prevenção e prestação de contas referentes à reconstrução da cidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/protocolado-o-projeto-de-lei-que-institui-o-dia-da-superacao-e-da-solidariedade-em-porto-alegre/

Protocolado o projeto de lei que institui o Dia da Superação e da Solidariedade em Porto Alegre

2025-04-16