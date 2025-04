Porto Alegre Vigilância Sanitária orienta a população sobre como identificar pescados de qualidade em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

Observar bem esses detalhes evita riscos à saúde e garante uma refeição mais segura para toda a família Foto: Divulgação Emater/RS . (Foto: Divulgação Emater/RS) Foto: Divulgação Emater/RS

Na Semana Santa e outras datas religiosas, o consumo de pescados costuma crescer consideravelmente nos mercados e feiras de Porto Alegre. Para garantir a segurança alimentar da população, a Vigilância Sanitária do município reforça as orientações sobre o que observar antes de levar o produto para casa.

Segundo a chefe do Serviço de Vigilância Sanitária, Denise Garcia, a atenção do consumidor pode fazer toda a diferença. “A aparência do peixe diz muito sobre a qualidade do alimento. Observar bem esses detalhes evita riscos à saúde e garante uma refeição mais segura para toda a família”, alerta.

No caso de peixes frescos, os principais sinais de qualidade são: superfície limpa, olhos brilhantes, guelras avermelhadas, escamas firmes e aderentes, além de odor suave, sem cheiro forte. Também é fundamental verificar se o alimento está sendo conservado em temperatura adequada, em torno de 0ºC.

Outros produtos bastante procurados nessa época, como o camarão e o bacalhau, também exigem cuidados. O camarão fresco deve ter coloração rosada ou cinza, brilho natural e a cabeça e carapaça bem fixadas ao corpo. Já o bacalhau deve estar coberto com sal grosso e não apresentar manchas vermelhas ou pontos pretos.

Para quem optar por peixes congelados, a Vigilância Sanitária orienta atenção especial à embalagem. Devem constar no rótulo a origem do produto, a temperatura de conservação (cerca de -18°C), o prazo de validade, o nome da empresa responsável e o selo de inspeção sanitária. Esse selo indica que o produto passou por fiscalização e atende às normas de segurança alimentar.

Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato pelo 156.

