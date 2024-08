Porto Alegre Protocolado projeto de lei para contratação de financiamento voltado para a reconstrução de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

Porto Alegre teve sua economia impactada em função da catástrofe climática ​d​e maio de 2024​, acarretando significativa redução na arrecadação municipal

Foi protocolado, nesta segunda-feira (12), na Câmara Municipal de Porto Alegre, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 300 milhões para garantir recursos visando à reconstrução do município, com aplicação exclusiva em despesas relacionadas à calamidade pública declarada.

​Porto Alegre teve sua economia impactada em função da catástrofe climática ​d​e maio de 2024​, acarretando significativa redução na arrecadação municipal.

V​isto que as receitas próprias sustentam uma parcela​ substancial do orçamento da Prefeitura de Porto Alegre​, ​torna-se essencial o aporte financeiro de outras instituições para a recuperação das áreas afetadas e reforma dos equipamentos públicos​.

