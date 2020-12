Rio Grande do Sul Protocolo de intenções prevê investimento de R$ 20 milhões até 2025 no RS

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Governador Leite e o presidente da CBC, Fábio Mazzaro, na assinatura, em São Leopoldo. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Governador Leite e o presidente da CBC, Fábio Mazzaro, na assinatura, em São Leopoldo. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Estado, por meio da Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo) e da Sefaz (Secretaria da Fazenda), assinou, na tarde desta quinta-feira (17), protocolo de intenções com a CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos). A assinatura ocorreu na sede da Taurus (empresa controlada pela CBC), em São Leopoldo, com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário da Sedetur, Rodrigo Lorenzoni.

“Continuamos abertos para viabilizar novos empreendimentos e entender de que forma podemos ajudar ainda mais a melhorar o ambiente de negócios para que a empresa permaneça aqui e amplie os investimentos no RS”, celebrou o governador, ao agradecer a confiança da CBC no Rio Grande do Sul.

O protocolo prevê o compromisso, por parte da empresa, de investir R$ 20 milhões na capacidade produtiva já instalada no RS até 2025. Há, ainda, a combinação de que a empresa mantenha um mínimo de 326 funcionários.

Em contrapartida, o Estado se compromete em conceder o diferimento do ICMS devido nas aquisições de fornecedores instalados e que produzem no RS, de máquinas e equipamentos industriais, e de acessórios sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, a isentar de pagamento do diferencial de alíquota do ICMS relativo a esses produtos quando adquiridos de outros Estados, desde que não aplicável alíquota federal de 4%; e a conceder o diferimento na importação desses bens, desde que não haja similaridade em produtos do RS.

“Conseguimos fazer o que o sempre preconizamos: construir maneiras de dar respostas rápidas. Tivemos uma boa parceria com a empresa, fizemos esse meio de campo e a Sefaz respondeu com agilidade. É disso que nosso Estado precisa”, destacou o secretário Lorenzoni.

A cerimônia contou com a participação do subsecretário adjunto da Receita Estadual, Eduardo Jaeger, do CEO Global Taurus Armas, Salésio Nuhs, do presidente da CBC, Fábio Mazzaro, e do prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi.

Taurus investirá R$ 110 milhões na ampliação da fábrica em São Leopoldo

Na ocasião, o governador Eduardo Leite também participou do lançamento da pedra fundamental de ampliação da Taurus em São Leopoldo. A empresa pretende investir no Estado R$ 110 milhões, dos quais R$ 25 milhões na constituição de complexo industrial e à melhoria de infraestrutura.

“Celebramos aqui a confiança renovada de uma empresa que certamente nos orgulha pela sua história, uma multinacional gaúcha, que reforça minha crença na capacidade do nosso Estado. Nosso grande esforço no Rio Grande do Sul é a agenda de desenvolvimento para criar um ambiente mais favorável aos negócios, reduzindo custos burocráticos e logísticos, para que mais empresas possam seguir esse exemplo, gerando emprego e renda”, disse o governador.

Os R$ 85 milhões restantes serão investidos por parceiros e fornecedores em máquinas e equipamentos. O objetivo da empresa é ampliar a produção local e a exportação aos Estados Unidos. A expectativa é de que esse investimento crie 750 empregos diretos e 250 indiretos.

“Esse empreendimento representa o alicerce para nos tornarmos o maior fabricante de armas do mundo”, afirmou o CEO Global Taurus Armas, Salésio Nuhs.

A Taurus é uma empresa de origem gaúcha sediada em São Leopoldo que atua no segmento de defesa e segurança. O principal produto fabricado é o armamento leve e outros itens, como capacetes e M.I.M. (Metal Injection Molding). A fábrica emprega cerca de 2,1 mil pessoas no Brasil e exporta para mais de 100 países.

Uma das maiores fabricantes de revólveres do mundo e a quarta marca mais vendida nos EUA, atualmente a Taurus tem três unidades industriais próprias, duas no Brasil (no RS e no Paraná) e uma nos Estados Unidos.

A Companhia Brasileira de Cartuchos é uma empresa brasileira de atuação mundial, fundada em 1926 e com sede em Ribeirão Pires (SP). A companhia trabalha com fabricação e comercialização de itens de defesa e segurança, mais especificamente armas, munições e coletes balísticos. Em 2014, a CBC assumiu o controle da Taurus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul