Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Articulada pelo presidente nacional do PSB e prefeito do Recife, João Campos, a formação de uma federação entre o partido, o PDT e o Cidadania começou a ser discutida nas últimas semanas. (Foto: Divulgação)

Articulada pelo presidente nacional do PSB e prefeito do Recife, João Campos, a formação de uma federação entre o partido, o PDT e o Cidadania começou a ser discutida nas últimas semanas. As negociações têm ocorrido de forma bilateral, e sempre partindo do PSB: a sigla mantém conversas separadas com PDT e Cidadania, mas ainda não há diálogo direto entre os outros. Não há, contudo, sinais públicos de resistência por parte das legendas à eventual composição.

Na última quarta-feira, durante evento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) no Recife, Campos defendeu a construção de uma aliança com ambos os partidos como forma de fortalecer o “campo democrático”.

— É uma conversa de aproximação partidária, entendendo os desafios que os partidos têm e com muita esperança de poder construir politicamente juntos. Não tenho nenhuma dúvida de que há interesse em caminhar lado a lado — afirmou o dirigente, que assumiu o diretório nacional no início deste mês.

Campos lembrou que o PSB já tem um histórico de diálogo com o PDT. As tratativas por uma federação entre os dois remontam a 2022 e têm o objetivo de ampliar a representação no Congresso. Os dois partidos ainda precisam superar a cláusula de desempenho eleitoral, e consolidar uma frente programática comum.

— O nosso interesse, do PSB, sempre foi dialogar e tentar um arranjo que fortaleça não apenas os partidos envolvidos, mas também um campo político que consideramos essencial no cenário nacional — disse o prefeito.

A articulação é interpretada nos bastidores como uma tentativa de reorganizar a centro-esquerda, especialmente diante das dificuldades enfrentadas por outras federações. Tanto o agrupamento formado por PT, PCdoB e PV como a aliança PSOL-Rede enfrentam disputas internas e desgastes que se acentuaram nas eleições municipais do ano passado. Filiados de siglas menores, como Rede e PV, queixaram-se de pouca influência na tomada de decisões.

Apesar do histórico, o modelo é cogitado pelos partidos que querem mais recursos ou estão preocupados em atingir a cláusula de barreira. O PDT, por exemplo, atravessa um momento de reavaliação estratégica. A legenda chegou a ocupar cargo no primeiro escalão do governo Lula, mas recentemente adotou postura de independência no Congresso — movimento feito depois de a sigla se irritar com o que considerou uma fritura do presidente Carlos Lupi, que saiu do Ministério da Previdência após estourar o escândalo do INSS.

Com o desembarque iminente do ex-ministro Ciro Gomes — que mantém conversas para migrar para o PSDB —, o PDT avalia uma reaproximação com o Planalto e vê na federação uma possibilidade concreta de retomar protagonismo e garantir a superação da cláusula de barreira nas próximas eleições.

Inicialmente resistente à ideia de uma união mais rígida, Lupi passou a demonstrar maior abertura em encontros recentes com dirigentes de outros partidos. Nos últimos quatro anos, o PDT perdeu quadros importantes. O caso mais emblemático foi no Ceará, onde o grupo liderado pelo senador Cid Gomes deixou a legenda e migrou para o PSB. De 67 prefeituras conquistadas em 2020, o partido passou a controlar apenas cinco, todas em cidades de pequeno porte.

O Cidadania também sinaliza disposição para a aliança. O presidente nacional da sigla, Comte Bittencourt, confirmou que as negociações com o PSB estão em estágio avançado. Em relação a uma possível inclusão do PDT na federação, afirmou não ter objeções, mas ressaltou que ainda não houve diálogo direto com os pedetistas.

— Todas as conversas com o campo democrático serão bem-vindas no Cidadania, mas, até o momento, as negociações estão encaminhadas apenas com o PSB — apontou Bittencourt. As informações são do portal O Globo.

