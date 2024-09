Política PSD de Gilberto Kassab é o partido com mais prefeitos candidatos à reeleição

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Gilberto Kassab é secretário estadual de governo em São Paulo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Gilberto Kassab é secretário estadual de governo em São Paulo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Presidido por Gilberto Kassab, secretário estadual de governo em São Paulo e considerado um hábil articulador político, o PSD é o partido com mais prefeitos que disputam a reeleição neste ano: são 568 candidatos em busca de renovar o mandato. A condição de lançar candidatura no cargo é considerada uma vantagem, não apenas por controlar a máquina pública, mas porque torna o postulante mais conhecido na população.

A nível de comparação, na última eleição municipal, em 2020, os prefeitos candidatos à reeleição eram 17% do total, e foram cerca de 37% dos eleitos. A informação consta do livro “A reeleição de prefeitos em 2020: eleitorado, coligações e organização partidária nas eleições municipais brasileiras”, apresentado no programa de pós-graduação da UFSCar em 2023 por Zara Rego de Souza.

“A vantagem é sempre ter a máquina nas mãos”, disse o pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV) Marco Antonio Teixeira, especialista em política brasileira e eleições. “Candidato à reeleição não precisa abdicar do cargo, e seus atos em plena campanha eleitoral são simultaneamente atos de campanha e atos de governo”, declarou.

O senador Omar Aziz (AM), vice-presidente do PSD, atribuiu a situação de liderança à quantidade de prefeitos que o partido filiou em São Paulo. A ofensiva de Kassab em solo paulista tem irritado o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. “Aqui no Amazonas, os prefeitos que eu tenho são candidatos à reeleição”, declarou o senador.

“Eleição municipal não é uma eleição nacional, o cara vota no prefeito que vai estar do lado dele”. Em 2020, o PSD elegeu 662 prefeitos. Só ficou atrás de MDB e PP em número de prefeituras conquistadas.

Aziz mencionou como exemplo Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro e favorito à reeleição na cidade de Jair Bolsonaro, mesmo sem ser bolsonarista. O senador citou a vantagem de quem concorre no cargo, mas ressaltou que ainda assim os resultados são imprevisíveis. “Eleição a gente sabe só como começa”.

O segundo partido com mais candidatos à reeleição no País é o MDB. Para o líder da sigla na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), o instituto da reeleição fez com que a máquina pública ganhasse uma importância grande nas corridas eleitorais. Ele também destacou o impacto da disputa municipal deste ano para as próximas eleições gerais. “O resultado deste ano é que será a base das decisões que envolverão o planejamento para 2026″, afirmou à reportagem. (AE)

2024-09-23