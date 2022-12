Política PSD expulsa do partido suspeito de planejar atentado em Brasília

Alan Diego dos Santos, de 32 anos, é um dos suspeitos identificado pela PCDF. (Foto: Reprodução/Instagram)

Suspeito de ser um dos responsáveis pela tentativa de atentado no último sábado (24), véspera de Natal, Alan Diego Rodrigues dos Santos foi expulso nessa terça-feira (27) do PSD de Mato Grosso. A decisão foi comunicada pelo senador Carlos Fávaro, principal cotado a assumir o Ministério da Agricultura e Pecuária do novo governo Lula.

“Os fatos imputados a ele, conforme veiculado pela imprensa, são graves e inaceitáveis, se constituem crimes e precisam ser punidos com o rigor da lei”, explicou o senador. Em nota, Fávaro afirmou que a medida respeitou o estatuto do partido e segue os trâmites legais. O parlamentar também condenou atos contra a democracia.

“Manifestações antidemocráticas precisam ser rechaçadas e quem as pratica comete crimes tipificados na legislação. O Partido Social Democrático é um instrumento para a realização do processo político fiel ao princípio democrático e ao regime republicano, jamais aceitando ou relevando manifestações que atentem contra o Estado Democrático de Direito”, seguiu Fávaro.

Alan foi citado em depoimento do bolsonarista George Washington Sousa, que admitiu o plano de bombardear pontos da capital federal com o objetivo de instaurar um cenário que justificasse um estado de sítio. Para Sousa, “o caos” exigiria uma reposta das Forças Armadas, que tomariam o poder em uma intervenção militar.

Na confissão perante à Polícia Civil, George Washington afirmou que foi levado por Alan para averiguar a possibilidade de implantar uma bomba que comprometesse o abastecimento de energia elétrica em Brasília. De acordo com a oitiva, Alan participou do acampamento em frente ao Quartel General, onde apoiadores de Jair Bolsonaro protestam contra o resultado das eleições. Ele foi candidato a vereador pelo PSD na cidade de Comodoro (MT).

Fuga

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, nessa terça-feira (27), que a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acredita que Alan Diego dos Santos Rodrigues fugiu de Brasília. Ele é suspeito de ajudar George Sousa a montar um artefato explosivo perto do aeroporto da capital, no último sábado.

Questionado sobre as buscas por Alan Ribeiro, Ibaneis respondeu: “a polícia já identificou essa pessoa, está fazendo as buscas. Pelo que tenho alcançado aqui pela polícia, ele já se evadiu do DF, mas eles estão atrás”.

George confessou o crime e foi autuado por terrorismo. Segundo o governador, ele chegou a fazer cursos de sniper para manusear armamentos de alta potência. “Realmente existia ali uma mentalidade totalmente voltada para o crime”, disse Ibaneis.

Segundo as investigações da PCDF e o próprio depoimento de George, ele e Alan frequentavam os atos em favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) que ocorrem no quartel-general do Exército na capital. O autuado por terrorismo também confessou que o ato teve motivação política. George está preso preventivamente no Complexo da Papuda.

