Bruno Laux PSD tenta conquistar espaços de maior prestígio no governo Lula em meio à possibilidade de reforma ministerial

Por Bruno Laux | 6 de janeiro de 2025

(Foto: Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Buscando por mais

Insatisfeito com os três ministérios que comanda na Esplanada, o PSD estará entre os partidos que vão aproveitar o movimento de reforma ministerial do presidente Lula em 2025 para tentar espaços mais relevantes no governo. Ainda que seja contemplada com postos de maior influência ou orçamento, é provável que a sigla permaneça com o mesmo número de pastas.

Desprestígio governamental

Desde o ano passado, uma ala de deputados governistas do PSD vem ameaçando abandonar o atual alinhamento com o Planalto, sob o argumento de estarem se sentindo “desprestigiados” no governo. A parcela mais próxima do Executivo deixou claro que, caso o governo não transfira o atual ministro da Pesca, André de Paula, para outra pasta na Esplanada, o núcleo pode abdicar de seus compromissos com a base.

Pensando no futuro

Passada a primeira metade do atual mandato à frente do Executivo, o governo Lula deve começar a intensificar as articulações de alianças para 2026, que vêm tendo seus primeiros passos desde o ano passado. As mudanças na Esplanada previstas para o primeiro semestre, pensadas para ajustes no governo e abertura de espaço ao Centrão, devem servir também como espaço de negociação de apoio para as próximas eleições gerais.

Pauta espremida

Para o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), o projeto que concede anistia aos condenados por envolvimento no 8 de Janeiro não deve ir adiante. O petista avalia que o espaço para o debate está “muito espremido pelos fatos” desde a prisão do general Braga Netto e a descoberta de um plano de assassinato contra presidente Lula e outras autoridades.

Socorro do Tio Sam

Lideranças de direita seguem insistindo na ideia de que a posse de Donald Trump como presidente dos EUA deve contribuir para o avanço da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. Ações como o bloqueio do visto estadunidense de ministros do STF e a possibilidade de sanções aos negócios brasileiros são mencionadas como possíveis atos do líder norte-americano em favor da demanda.

Problemas do outro lado

Enquanto o anúncio de Gusttavo Lima sobre suas intenções de candidatura ao Planalto em 2026 gerou tumulto no meio bolsonarista, no entorno do presidente Lula o assunto é tratado sem apreensão. Aliados petistas do chefe do Executivo acreditam que a sinalização do cantor sertanejo deve preocupar mais o ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderá acabar ‘dividindo votos’ da direita com o artista, caso consiga se lançar como candidato.

Estratégia alternativa

Em meio às estratégias que vem cogitando para garantir espaço no Congresso em 2026, o PT avalia a possibilidade de apoiar o governador Eduardo Leite nas eleições gerais, em uma eventual candidatura do líder gaúcho ao Senado. A hipótese surge no contexto dos planos de aliança da sigla com determinados nomes de centro e direita, considerados “democratas”, que teriam mais chances do que integrantes do partido de barrar o avanço de postulantes bolsonaristas ao Legislativo.

Fies Social

O Ministério da Educação decidiu destinar 56 mil vagas do Fundo de Financiamento Estudantil em 2025 para estudantes inscritos no Cadastro Único do governo federal e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Lançada no ano passado, a modalidade “Fies Social” contou com a adesão de 39,4 mil estudantes em 2024, provenientes do programa tradicional.

Entrega em Osório

O governador em exercício Gabriel Souza acompanhará a secretária estadual da Saúde Arita Bergmann nesta segunda-feira no anúncio do investimento de R$1,25 milhão no Hospital São Vicente de Paulo, de Osório. O montante será destinado à aquisição e instalação de um novo tomógrafo computadorizado, voltado ao incremento do atendimento de diagnósticos por imagem da unidade hospitalar.

Varejo em foco

O presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, vai liderar uma comitiva da entidade na próxima semana em uma viagem para participar da NRF’s 2025 Retail’s Big Show, em Nova York. Considerado o maior encontro global sobre consumo e varejo, o evento é visto como um ponto de referência para entender as tendências que moldam o futuro do setor varejista.

Pré-matrículas abertas

Segue aberto até o dia 19 de janeiro o período para realização de pré-matrículas para o ano letivo de 2025 na Rede Estadual, destinadas ao 1º Ano do Ensino Fundamental e o 1º Ano do Ensino Médio. São disponibilizadas vagas para modalidade regular, Curso Normal, Aproveitamento de Estudos do Curso Normal ou Educação Profissional integrados ao Ensino Médio, Concomitante ou Subsequente.

RS na Índia

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico está liderando a comitiva gaúcha que embarcou neste domingo para a Índia, onde participará da feira “Indusfood”. O grupo, integrado também por empresários e outras secretarias, pretende divulgar a produção gaúcha de vinhos, espumantes e sucos no evento, considerado um dos maiores no setor de alimentos e bebidas da Ásia.

RS na Índia II

Além dos produtos derivados da uva, a comitiva do RS presente na “Indusfood” apresentará aos asiáticos os destinos relacionados ao enoturismo no RS. Há também a expectativa de divulgação de itens como o azeite de oliva e a erva-mate produzidos no Estado, visando sua internacionalização e ingresso no mercado asiático.

Venda de imóveis

O Executivo gaúcho promoverá nesta quarta-feira o primeiro dos 10 leilões programados para a venda de imóveis públicos ao longo do mês de janeiro. O certame, que contará com a oferta de oito espaços, integra a Estratégia Integrada de Habitação lançada em setembro pelo governo estadual, destinada ao benefício, em especial, de pessoas que perderam seus lares em decorrência das enchentes.

Retomada de obras

O DNIT deve retomar nesta semana as obras de reconstrução da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, após ter liberado a circulação de veículos na rodovia durante as festas de fim de ano. O sistema de pare e siga será adotado em diferentes trechos da via, de modo a viabilizar os trabalhos de recuperação da estrada, danificada durante as enchentes de maio.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

