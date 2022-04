Política Em carta, PSDB convida ACM Neto a se filiar ao partido

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

O convite ainda é estendido aos aliados de ACM Neto no União Brasil. (Foto: Reprodução/Twitter)

Em meio à briga da ala do União Brasil ligada a ACM Neto com os aliados de Sérgio Moro no partido, o PSDB na Bahia convidou nesta sexta-feira (1º) o ex-prefeito de Salvador (BA) a trocar de sigla.

Em carta assinada pelo deputado federal Adolfo Viana (PSDB-BA), presidente estadual da sigla na Bahia, Neto é convidado a deixar o União e ingressar nas fileiras do PSDB.

“A larga história de serviços prestados por V.Sa. a Salvador, à Bahia e ao Brasil, e toda a trajetória de proximidade política, alianças e crenças em objetivos comuns nos permitem vir, por meio desta, fazer um convite que muito nos honraria: seu ingresso nos quadros do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB”, diz a carta.

O convite ainda é estendido aos aliados de ACM Neto no União, segundo o deputado tucano.

A ala da sigla próxima a Neto avisou nesta sexta que vai pedir a impugnação da filiação de Moro ao União Brasil. O motivo é a insistência do ex-ministro em tentar se lançar candidato à presidente.

Moro, que divulgou uma carta abrindo mão de sua pré-candidatura à Presidência na última quinta (31), deu um pronunciamento nesta sexta afirmando o contrário. Disse que não abriu mão de nada e que não irá concorrer como deputado federal.

Tal atitude irritou a ala do União proveniente do antigo DEM. Ainda na quinta, oito membros da Comissão Instituidora do União Brasil, da qual ACM Neto faz parte, divulgaram uma nota afirmando que “neste momento, não há hipótese” de o grupo concordar com uma eventual pré-candidatura Moro a presidente da República pelo partido.

Leite x Doria

Um dia depois do agora ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) dizer que houve um planejamento prévio para que o presidente do partido, Bruno Araújo, tivesse de se manifestar publicamente em apoio a seu nome para a disputa ao Planalto, o dirigente partidário minimizou, nesta sexta, a carta divulgada por ele na quinta.

“Em política tem algo que vale mais do que papel e carta, que são os fatos e acontecimentos”, disse Araújo aos jornalistas na saída do evento de filiação do deputado Rodrigo Maia (RJ) ao PSDB em São Paulo. Ainda segundo o presidente do PSDB, a candidatura do partido está contida em um “projeto maior” e Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, teve um comportamento “extremamente decente”.

Doria venceu Leite nas prévias presidenciais no ano passado, mas o gaúcho continua se movimentando para ser o presidenciável tucano.

Os integrantes do PSDB que são contra a pré-candidatura presidencial de Doria, porém, mantêm os planos de forçar o paulista a desistir de disputar o cargo e apresentar Leite como candidato ao Palácio do Planalto. Araújo, que é coordenador da futura campanha de Doria, já disse a aliados que não tem como agir para impedir os movimentos do gaúcho.

