Colunistas PSDB quer governar o Brasil, mas não consegue gerir uma prévia com 47 mil filiados

Por Flavio Pereira | 25 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Eduardo Leite, Arthur Virgílio Neto e João Doria. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O fiasco das prévias do PSDB ganha novos capítulos. A direção do partido examinou ontem o programa do aplicativo desenvolvido pela RelataSoft, empresa que faz parte do projeto eleições do futuro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O PSDB informou que os testes com a RelataSoft “não foram satisfatórios”. O aplicativo foi rejeitado pelos tucanos. Foi chamada uma terceira fornecedora, a BEEVoter para testes.

O fiasco do PSDB está no fato de que o partido não conseguiu aplicar uma prévia envolvendo ao todo, 44,7 mil tucanos (cerca de 3% do 1,3 milhão de filiados) que se inscreveram para a votação.

Para complicar ainda mais o cenário tucano, o ministro Benedito Gonçalves, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), julgando mandado de segurança (MSCiv 0600665-26) determinou a abertura de prazo de dez dias para que o diretório nacional do PSDB preste esclarecimentos sobre as prévias partidárias que não aconteceram no último fim de semana para a escolha do candidato da legenda à Presidência da República.

Segundo Yeda Crusius, no PSDB, cada um no seu quadrado

A ex-governadora gaúcha Yeda Crusius definiu ontem o perfil dos dois grupos existentes hoje no PSDB. ” O PSDB democrático, do qual participo e que também é integrado por João Doria e Arthur Virgílio, todos de um lado, e do outro lado, o PSDB autoritário, intervencionista, quase coronelista, liderado por Aécio Neves e do qual faz parte Eduardo Leite.”

Deputados gaúchos pedem política fiscal de estímulo à piscicultura

O deputado federal Carlos Gomes e o deputado estadual Sergio Peres, ambos do Republicanos, estiveram ontem no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília, reivindicando a isenção da incidência de PIS/COFINS sobre os insumos utilizados na fabricação de ração e suplementos minerais para peixes.

Essa reivindicação consta do relatório final da Comissão Especial presidida por Sergio Peres na Assembleia gaúcha, para tratar da Cadeia Produtiva da Piscicultura no Rio Grande do Sul.

Candidatura de Lula depende também de “El Pollo”

O ex-presidiário Lula tem dito que definirá uma eventual candidatura presidencial somente em março do ano que vem. Quer aguardar o desenrolar dos fatos. Um deles: o governo espanhol retomou o pedido de extradição do General Hugo Carbajal, “El Pollo”, responsável por gerir os bilhões de corrupção e do narcotráfico vinculados à ditadura venezuelana. Ele já fez uma delação à justiça dos EUA onde mencionou como um dos destinatários do dinheiro do narcotráfico, o ex-presidiário brasileiro Lula.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas