Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

Dirigentes da Sergs convidam Eng. Nanci Walter. (Foto: Divulgação)

A Engenheira Ambiental Nanci Walter, atual e primeira mulher eleita presidente do CREA-RS, é a indicada de 2021 como Engenheira do Ano na área pública em premiação realizada pela Sociedade de Engenharia do RS, entidade de classe da área tecnológica mais antiga do Estado e precursora do Sistema Confea/Crea. A escolha dos indicados é feita pelo Comitê de Outorga da Láurea Engenheiro do Ano, composto pelo presidente e todos os ex-presidentes da Sergs, pelo presidente e ex-presidentes do Conselho Deliberativo e os sócios beneméritos. A decisão pelo nome da Engenheira Nanci foi unânime.

A premiação acontece no dia 10 de dezembro na sede social da entidade, na zona sul de Porto Alegre.

Visando a retomada do setor de turismo diante do ritmo avançado da vacinação contra a Covid-19, os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Crea) do Rio Grande do Sul (RS), do Paraná (PR) e de Santa Catarina (SC) fiscalizarão empreendimentos hoteleiros de 1 a 15 de dezembro. O objetivo é verificar se a manutenção/instalação de diversos itens ou equipamentos, que dependem da expertise de engenheiros, estão em dia e se foram realizados por profissionais habilitados. Inicialmente a ação terá como foco empreendimentos na região litorânea e Serra do Rio Grande do Sul.

Ao todo, nos três Estados, a ação atingirá cerca de 900 estabelecimentos.

Em novembro, ocorreu o processo eleitoral para a escolha dos coordenadores regionais do Colégio de Entidades Regionais (CDER-RS). A Comissão Eleitoral divulgou os nomes das chapas eleitas na votação onde participaram 347 profissionais. Veja em www.crea-rs.org.br.

Foram escolhidos os coordenadores regionais (titular e suplente) para 11 regionais: Alto Uruguai, Central, Fronteira Oeste, Fronteira Sudoeste, Metropolitana, Noroeste, Planalto, Serra, Sinos, Litoral e Sul.

Primeira regional fundada pelo CREA-RS em interiorização no atendimento e representatividade, a Inspetoria de Pelotas completou 50 anos no dia 05 de novembro. A Inspetoria abrange em sua jurisdição, além da cidade-sede, mais 16 municípios da região, que somam mais de 2.500 profissionais registrados.

Para comemorar o meio século de presença do Conselho no município, no dia 04 de novembro, a Inspetoria de Pelotas foi homenageada pela Câmara de Vereadores em Ato Solene, que contou com a presença do presidente da Casa, vereador Cristiano Silva, proponente da homenagem, da presidente do CREA-RS, Eng. Amb. Nanci Walter, e dos inspetores de Pelotas, Engenheiros Civis Miguel Medina Júnior, Rui Miller Lucas e Jacques Reydam, acompanhados dos coordenadores das Inspetorias, Eng. Mec. e Seg. Trab. Marcos Kercher e Eng. Civ. Milton Pedrollo, adjunto.

Em reunião no dia 18 de novembro, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Estado, Claudio Gastal, formalizou o convite à presidente do CREA-RS, Eng. Amb. Nanci Walter, para que a entidade que representa os profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências passe a integrar o Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede).

Conhecida pela forte presença da indústria calçadista, Novo Hamburgo há 30 anos conta com uma Inspetoria do CREA-RS, completados neste dia 20 de novembro. Localizada na Avenida Nações Unidas, a regional atende, além do município-sede, mais 11 cidades da região, que totalizam mais de 1.500 profissionais registrados, com preponderância para a modalidade civil. São representantes do Conselho na região a Eng. Civil e de Seg. Trab. Magda Rezi Carvalho, chefe, o Eng. Civ. e Seg. Trab. Carlos Celomar Brenner, secretário, e o Eng. Civ. Plinio Luiz Cerutti Junior.

