Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

"A poesia pode servir como uma vacina para a alma", afirma o psiquiatra. Foto: Reprodução "A poesia pode servir como uma vacina para a alma", afirma o psiquiatra. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Muitos, talvez a maioria das pessoas, passaram o ano passado lutando para encontrar maneiras de lamentar as perdas, enfrentar o estresse e reviver os prazeres roubados pela pandemia da covid-19. Pelo Zoom, participaram de funerais, casamentos e formaturas, rindo e chorando alternadamente diante de telas inanimadas, tentando dar sentido a um mundo virado de cabeça para baixo.

Mas quantas pessoas se voltaram para a poesia como fonte de conforto, libertação, conexão, compreensão, inspiração e aceitação? Uma pessoa que há muito tempo valoriza a poesia como ferramenta pessoal e profissional é Norman Rosenthal, um psiquiatra norte-americano de Maryland, pioneiro no uso da terapia de luz, que usa a luminosidade para reduzir aflições emocionais.

Professor clínico de psiquiatria na Escola de Medicina da Universidade de Georgetown, Rosenthal usou poemas como assistente terapêutico, com resultados gratificantes em seus pacientes. “Eu amo poesia desde que aprendi a ler, e ela tem sido uma fonte de conforto e consolo para mim em diferentes momentos da minha vida. Como terapeuta, colecionei poemas ao longo do caminho que achei que tinham o poder de curar, inspirar ou, no mínimo, trazer alegria”, diz Rosenthal, que compilou esse material no livro “Poetry Rx: How 50 inspiring poems can heal and bring joy to your life” (“PoetryRx: Como 50 poemas inspiradores podem curar e trazer alegria à sua vida”, sem tradução no Brasil).

Enquanto são anunciadas vacinas como as potenciais salvadoras da ameaça de um vírus devastador, Rosenthal acredita em outros tipos de imunizante: “A poesia pode servir como uma vacina para a alma”.

Em um mundo tão marcado pela perda e privado de prazer, ele acredita que a poesia pode ajudar a preencher os vazios, oferecendo um breve retiro de um mundo conturbado e a esperança de um futuro melhor.

Para Margaret Shryer, uma bisavó do Estado norte-americano de Minnesota, a poesia tem sido como uma boa amiga, uma fonte confiável de inspiração e consolo que a ajudou a permanecer sã durante os muitos meses da pandemia que passou confinada em seu apartamento em uma residência para idosos.

“A poesia geralmente me pega. Há uma verdade em cada poema, e eu os folheio para encontrar aqueles que ecoam em mim e me fazem seguir em frente. Eu os leio em voz alta. Toda vez que você volta a um poema, você o ouve com ouvidos diferentes. Para as pessoas que pensam que não gostam de poesia ou não a entendem, eu digo ‘E as letras das músicas? Aquela canção que você ama? Isso é poesia.’ Algumas das poesias mais comoventes podem ser encontradas nas letras das músicas”, conta Margaret.

A beleza especial do livro de Rosenthal para mim é sua discussão sobre o que cada poema está dizendo, o que o poeta provavelmente estava sentindo e muitas vezes como os poemas o ajudaram pessoalmente, como quando ele deixou sua família biológica na África do Sul para uma carreira gratificante nos EUA.

Médicos melhores

Rafael Campo, poeta e médico da Escola de Medicina de Harvard, acredita que a poesia também pode ajudar os médicos a se tornarem melhores profissionais, promovendo a empatia com seus pacientes e testemunhando nossa humanidade comum, que ele considera essencial para a cura. Segundo Campo, quando ouvimos linguagem rítmica e recitamos poesia, nossos corpos traduzem dados sensoriais brutos em conhecimento nuançado – o sentimento se torna significado.

De acordo com Robert S. Carroll, psiquiatra afiliado ao Centro Médico da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a poesia pode dar às pessoas uma maneira de falar sobre assuntos que são tabu, como morte e morrer, e proporcionar cura, crescimento e transformação. Ele ainda ressalta a importância dessa forma de arte durante a pandemia.

“Esta crise afeta mais ou menos a todos, e a poesia pode nos ajudar a processar sentimentos difíceis como perda, tristeza, raiva, desesperança. Embora nem todos tenham o dom de escrever, todos podemos nos beneficiar dos pensamentos que tantos poetas expressaram lindamente”, explica Carroll.

“Quando as pessoas estão devastadas pela perda, elas devem ter permissão para sentir e expressar sua dor. Elas devem receber apoio e compaixão, não serem obrigadas a seguir em frente. Você não pode forçar que alguém encerre o ciclo. Elas farão isso em seu próprio tempo”, aconselha Rosenthal. O psiquiatra aponta que, para a maioria das pessoas, o tempo traz alívio.

