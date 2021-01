Flávio Pereira PSL anuncia apoio a Arthur Lira para presidente da Câmara

Por Flavio Pereira | 8 de janeiro de 2021

Jair Bolsonaro dá apoio à candidatura de Arthur Lira para presidente da Câmara. (Foto: Reprodução Twitter)

O PSL, que havia anunciado apoio ao bloco do candidato Baleia Rossi à presidência da Câmara, decidiu por maioria afastar-se das esquerdas, e ficar ao lado do candidato apoiado por Jair Bolsonaro, o agora favorito Arthur Lira (PP-AL). Ontem à noite, Lira registrou seu bloco que inclui deputados do PSL, cuja cúpula está formalmente fechada com o concorrente Baleia Rossi. Lira afirma que teve a assinatura de 32 dos 53 deputados do PSL.

Este fenômeno ocorre também no MDB, partido do candidato Baleia Rossi, onde a maioria dos deputados pretende votar no seu adversário, Artur Lira, embora formalmente anuncie apoio ao emedebista.

A votação, que será secreta para presidente da Câmara, ocorre no início de fevereiro. Para ser eleito serão necessários 257 votos, se todos os 513 deputados votarem. O deputado que vencer a disputa ficará à frente da Casa por 2 anos.

Boicote de Rodrigo Maia foi evidente

O boicote do presidente da Câmara Rodrigo Maia ao governo do presidente Jair Bolsonaro, foi evidente nos últimos dois anos. Um exemplo disso, está na relação de 19 propostas apresentadas pelo ministro da Economia Paulo Guedes, para “blindar” a economia contra o coronavírus, e que pararam na Câmara, em seguir para o Senado. Destas, só 3 foram aprovadas e sancionadas até o fim de 2020.

O governo só conseguiu aprovar o Marco Legal do Saneamento, a Lei de Falências e o Plano de equilíbrio fiscal.

Nova reitora da UFPel seguirá orientação da esquerda

O atual reitor da Universidade Federal de Pelotas, o professor de Educação Física Pedro Helal, em entrevista ao blog Amigos de Pelotas, avisou que ele e seu grupo político formado por esquerdopatas, pretendem boicotar a gestão da nova reitora, a professora Isabel Andrade se ela resolver agir de acordo com suas ideias.

A esquerda pressionou a professora a gerir a Universidade sob a tutela do grupo que domina e aparelhou a instituição nos últimos anos. Assustada, a nova reitora concordou em atuar como Rainha da Inglaterra, dividindo a gestão com Paulo Ferreira, o outro candidato à reitoria.

Bancadas querem atrapalhar venda da CEEE

Como é natural, as bancadas do PT, PSOL e PDT na Assembleia Legislativa e sindicatos realizaram ontem reunião virtual de lançamento da Frente em Defesa da CEEE e do Estado do Rio Grande do Sul para atrapalhar o processo final de privatização da estatal.

O curioso é que a reunião chegou a ser suspensa na plataforma virtual em que a reunião estava sendo realizada, após a invasão de hackers, que passaram a proferir palavras de ordem em defesa de Bolsonaro, e transmitir vídeos.

O movimento, segundo o deputado Jeferson Fernandes (PT), que preside a Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, vem articulando-se com o Ministério Público de Contas para tentar impedir a venda da companhia.

Vacinas serão distribuídas de forma equitativa

O ministro da Saúde Eduardo Pazuello esclareceu ontem que “todas” as vacinas do instituto Butantan serão incorporados ao Plano Nacional de Imunização e distribuídas de forma “equitativa” a todos os estados.

Até o momento, o governo de São Paulo tem um plano de vacinação independente do federal, com previsão de início no dia 25 de janeiro.

Porém, a destinação de vacinas será feita de forma proporcional entre todos os estados, conforme manda a lei , garantiu ontem o ministro da Saúde.

As vacinas serão requisitadas pelo Governo Federal.

Isso, caso algum ministro do STF não resolva “governar”, e decidir de forma diferente.

