Alvoni Medina Janeiro Branco

Por Alvoni Medina | 8 de janeiro de 2021

A campanha Janeiro Branco tem o objetivo precípuo de inserir essa temática na comunidade e na mídia. Foto: Reprodução

No início de cada ano, nos deparamos com a ansiedade de planejar metas e resoluções para o ano que está entrando em vigência. Porém, ao olharmos para os anos passados, nos frustramos com as tais metas não cumpridas. Alguns agem de maneira tranquila em relação a esse processo natural. Outros, porém, acabam influenciados por uma série de fatores, ficando deprimidos e até mesmo sentindo-se incapazes de seguir adiante.

Pensando em todas as questões que as datas festivas causam na mente humana, psicólogos brasileiros criaram a Campanha Janeiro Branco, com o objetivo de estimular os cuidados com a saúde mental. “Uma humanidade mais saudável pressupõe uma cultura da Saúde Mental no mundo!”, conforme a campanha.

2020 foi um ano atípico para todos nós. Muitas vidas e sonhos foram interrompidos, devido à pandemia do novo coronavírus. No período de isolamento e distanciamento social, diversas pessoas sentiram-se mais deprimidas e ansiosas, elevando o número da procura por profissionais de saúde mental. Estima-se que em março e abril de 2020, a busca por atendimento psicológico no Google chegou a 88%.

O assunto ainda é pouco discutido pela sociedade, e por isso, apresentei o projeto que hoje é a Lei 12584/2019, que Institui a Campanha Denominada Janeiro Branco e inclui a efeméride Mês de Estímulo aos Cuidados e à Conscientização da Saúde Mental e Emocional – Janeiro Branco, no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre. Através desta legislação, pretendemos difundir e conscientizar toda a população acerca da importância do tema. A campanha Janeiro Branco tem o objetivo precípuo de inserir essa temática na comunidade e na mídia, promovendo ações em prol da qualidade de vida dos cidadãos, por meio da psicoeducação.

A iniciativa tem o intuito, também, de despertar o sentimento de colaboração nos profissionais da saúde e nos demais munícipes para a promoção e prevenção da saúde mental dos indivíduos, como uma responsabilidade de todos.

Essa é uma importante estratégia para que, quando necessário, seja incentivada a busca da terapia pelo paciente e, de modo geral, seja amplificado o assunto para todos os setores da sociedade, como forma de investir em qualidade de vida e combater o crescimento de casos como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, suicídio e uso de álcool e outras drogas.

Vereador Alvoni Medina (Republicanos)

