Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Platão foi o primeiro a dizer: as fake news são fake news...! (Foto: Reprodução)

Acompanhando o fiasco da turma do Trump na tentativa de invadir o Congresso norte-americano, apareceu, no entremeio das notícias de que morreram três pessoas, a notícia inventada: a de que um antifascista infiltrado na invasão.

Como alguém vende uma tese como essa? De todo modo, isso é apenas o simbólico de uma sociedade do espetáculo. Afinal, se tivesse lá um antifascista (sabe-se lá o que é isso), no que isso importa?

Uma rafanalha de gente se dedica a espalhar negacionismo e mentiras. Antes das vacinas contra o COVID19, já começaram a circular notícias de pessoas que ficaram aleijadas ou coisas do tipo por tomarem algo que ainda não iniciara.

E cada um tem um parente negacionista na família que espalha essas infâmias. Há de tudo. De invasão de alienígenas, reptilianos, terra plana, conspiração de mudança do DNA da humanidade feita pela China até as noticias de primeira mão dadas de dentro de hospitais por especialistas, contando a última novidade – claro, sempre no sentido de que não há epidemia, não há pandemia; só existe uma grande conspiração dos laboratórios para vender remédio-vacinas e das grandes potencias utilizando da falsa pandemia para dominar o povo. Tirar a liberdade da malta.

Há um valhacouto de linóstolos e pastóforos que vivem disso. Vivem de espalhar alarmismo. E de inventar notícias.

Platão odiava esse tipo de gentalha. Foi essa súcia que matou seu professor, Sócrates. Por isso escreveu o Mito da caverna. Ele foi o primeiro a se revoltar contra essa ratatulha. Platão foi o primeiro a dizer: as fake news são fake news…!

Tenho uma péssima notícia para essa gente que se esconde em blogs e sites para lançar conspirações e quejandos. Atenção: Há um centro de vigilância chamado NACHIRU (aliança da NASA com os cientistas da China e Rússia) que sabe tudo o que está ocorrendo. Seu celular é o seu inimigo. O que você acha que é a solução, é, na verdade, o seu grande problema.

Fonte segura: o celular manda seu DNA para esse centro. E de lá ele será alterado. Você se transformará em um robô idiota. Um debiloide. Um super néscio. Um reptilóide.

Isso no plano não metafísico. Porque, se essa gentalha que espalha fake news for cristã, Deus dará o castigo.

Explico: Aí entra a dimensão metafisica. Explico melhor: Deus fará seus julgamentos via redes sociais. Ele olha o que você postou. E olha o que você fica acessando nas redes sociais.

E Ele sabe o que você está espalhando. E Deus fica dizendo: “ – o que essa anta está fazendo? O que esse idiota disse agora? Que coisa. Inferno: eis para onde mandarei essa ralé, essa arraia-miúda, choldra, esse enxurro, essa escoalha, escória, escorralho, escumalha, frasqueiro, merdalha, patuleia, essa rabacuada, enfim, essa rafameia”. Só Deus mesmo para saber de cor todos esses epítetos.

Essas duas notícias que acabo de dar são verdadeiras. Se você é um patuleu desse tipo, um bronco, um asselvajado, um avilanado, ignorante, inculto, labrego, lapuz, um lorpa, obtuso, panaca, patego, sáfaro, sáfio, um saloio, então acreditará e espalhará as advertências.

Conseguirá salvar muitos dos seus amigos e amigas.

