Por Flavio Pereira | 9 de janeiro de 2021

Deputado gaúcho Bibo Nunes tem atuado na linha de frente do debate para a sucessão na Câmara. (Foto: Reprodução)

O que acontece com a candidatura de Baleia Rossi (MDB) do rupo Anti-Bolsonaro, que está derretendo, é a rebeldia de deputados ignorados pelas lideranças, que anunciam decisões das bancadas sem consultá-los, como no caso dos “apoios” a Baleia Rossi.

Um exemplo ocorre no PSL, segundo o deputado federal gaúcho Bibo Nunes:

– Até agora, 32 dos 52 deputados do PSL assinaram apoio a Arthur Lira, para Presidente da Câmara. O Presidente do PSL, Bivar diz que o partido apoia Baleia do Maia.

Faltou aulas de matemática…

Para presidir a Câmara, Lira já tem 300 votos

O balanço da semana termina positivo segundo as mais recentes planilhas dos aliados de Arthur Lira (Progressistas) indicando mais de 300 votos para a presidência da Câmara.

O número mantém uma margem de segurança para a vitória, que necessita de 257 votos.

A eleição para escolher o novo presidente da Câmara será no próximo dia 2 de fevereiro. Baleia Rossi (MDB) pelos apoios “oficiais” teria maioria. Como votação é secreta e esta está sendo camada, “a eleição da traição”, com vários partidos rachados, o que garantiria a vitória de Artur Lira.

Lasier Martins é pré-candidato a presidente do Senado “para enquadrar o STF”

O senador gaúcho Lasier Martins (PSD),atual vice-presidente do Senado, um dos coordenadores do grupo denominado “Muda, Senado” mantém-se como pré-candidato a presidente.

O grupo “Muda Senado” tem seis pré-candidatos e poderá até decidir por apoiar alguém de fora.

Lasier Martins (Podemos),está em plena campana e tem enviado mensagem aos colegas pedindo apoio com a promessa forte de pautar “o enquadramento do STF”.

Segundo Lasier, “a menos de 30 dias para deixar a presidência do Senado, Davi Alcolumbre arquivou todos os pedidos de impeachment contra ministros do STF que estavam protocolados na Casa. O grupo Muda Senado está empenhado em eleger um presidente da Câmara alta que faça jus ao cargo que ocupa.”

O que é o grupo “Muda Senado”

O grupo “Muda Senado” reúne senadores de vários partidos que defendem o discurso de renovação política, combate à corrupção e reforma do Judiciário que dominou as eleições do ano passado. A maioria dos integrantes do grupo está no primeiro mandato no Senado, como Alessandro Vieira (Cidadania-ES), Marcos do Val (Podemos-SE), Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), Eduardo Girão (Podemos-CE), Major Olimpio (PSL-SP) e Soraya Thronicke (PSL-MS). Entre os poucos veteranos, estão Alvaro Dias (Podemos-PR) e Lasier Martins (Podemos-RS) – todos eles que se diziam isolados na defesa da reforma política no dia a dia do Legislativo.

Projeto exige dolo ou culpa para afastar servidor

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso, projeto de lei que altera o Estatuto dos Servidores Públicos Federais e estabelece a necessidade expressa de identificação do dolo ou da culpa na conduta do agente público submetido a processo administrativo.

A medida impede perseguições funcionais motivadas por razoes político-partidárias.

“Busca-se, com isso, evitar punições e afastamentos ilegítimos de servidores públicos que, embora desempenhando eficientemente suas funções, possam ser envolvidos e apenados em processos punitivos à vista de uma responsabilidade objetiva de conduta, afetando, assim, a regularidade e a continuidade do serviço público”, diz a justificativa do projeto, assinada pelo ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner de Campos Rosário, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

