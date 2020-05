Notas Brasil PSOL pede investigação de Bolsonaro por suposta compra de deputados

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados enviou uma representação à Procuradoria-Geral da República nesta quarta (13) pedindo a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por ele estar usando os recursos extraordinários de combate à pandemia do novo coronavírus para barganhar e comprar apoio de deputados de partidos do “Centrão”.

