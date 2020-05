Notas Brasil Defesa de Moro pede que STF divulgue vídeo de reunião na íntegra

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A defesa do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro pediu nesta quarta (13) ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que divulgue a íntegra do vídeo de reunião ministerial realizada em 22 de abril. A manifestação foi apresentada como parte do inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na autonomia da Polícia Federal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil