Notas Brasil Ministério cancela coletiva na qual apresentaria plano sobre isolamento

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

O anúncio das diretrizes para a saída do isolamento que seria feito nesta quarta-feira (13) foi adiado. A reunião com os conselhos estaduais e municipais de saúde não chegou a um consenso. O ministro da saúde, Nelson Teich, afirmou na última segunda-feira (11) que era necessário debater com Estados e municípios as diretrizes.

