Política Reginaldo Lopes (MG) diz que PT deve anunciar apoio à reeleição de Arthur Lira para Presidência da Câmara

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo Reginaldo Lopes (PT-MG), o anúncio faz parte da formação de um “bloco de governo” para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Foto: Wilson Dias/Agência Brasil Segundo Lopes, o anúncio faz parte da formação de um “bloco de governo” para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), afirmou que o partido deve anunciar apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) na próxima terça-feira (29). Uma reunião com a federação que tem o PT à frente, além do PCdoB e do PV, deve, segundo ele, ratificar o apoio do grupo à reeleição de Lira para presidir a Câmara.

Segundo Lopes, o anúncio faz parte da formação de um “bloco de governo” para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Conversa com legendas

O líder petista ressaltou que o apoio depende ainda de uma conversa com as outras legendas da federação que o partido encabeça, mas que essa é a tendência do PT: apoiar Lira para Câmara em troca do apoio dele à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que garante o Bolsa Família em R$ 600 e garante espaço fiscal para propostas do governo eleito, além de colocar o PT em espaços importantes que a legenda pleiteia, como a presidência da Comissão de Constituição e Justiça.

Petistas afirmam que Lira pode ser “bom para Lula como foi para Bolsonaro”. Eles defendem a declaração de apoio a Lira sob a alegação de que Lula precisa de “estabilidade para governar” e que o mesmo erro cometido quando o presidente da Câmara era Eduardo Cunha (PMDB-RJ) não pode se repetir.

Na época Eduardo Cunha, desafeto do PT, fora eleito em 2015 derrotando Arlindo Chinaglia (PT-SP), apoiado pelo governo Dilma Rousseff. No ano seguinte, o peemedebista abriu o impeachment da ex-presidente.

Para outra ala da legenda, a questão de declarar apoio a Lira não é central no momento, e o foco deve ser a construção de uma estratégia para aprovar a PEC. Pesa contra o apoio ao presidente da Câmara, por exemplo, o senador Renan Calheiros (MDB-AL). Aliado de Lula desde o primeiro turno e considerado importante articulador do novo mandato do petista, Calheiros é crítico da PEC, da aliança do partido com o Centrão — além de ser adversário de Lira em Alagoas.

Clima melhor

Na busca de apoiadores para aprovar a PEC, o sentimento petista é de que, neste momento, o clima é melhor na Câmara do que no Senado – sobretudo por conta da ampla influência que Arthur Lira tem sobre os deputados federais. As informações são da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política