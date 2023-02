Política PT atua para desfazer “ciúmes” após reunião de Janja com escola de samba

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Janja aceitou ser madrinha da Velha Guarda da Imperatriz Leopoldinense. (Foto: Nelson Malfacini/DIvulgação)

O encontro de Janja com integrantes da Imperatriz Leopoldinense, na sexta-feira passada (3), deixou enciumadas outras escolas de samba do Rio e, além delas, blocos carnavalescos da cidade. De lá para cá, o diretório municipal do PT atua para pacificar os ânimos e explicar às agremiações que o gesto da primeira-dama teria sido direcionado a todos os representantes da folia local.

Janja tem sido a ponte entre a festa popular e Lula desde a campanha presidencial do ano passado. Partiu dela, em julho, uma demanda para que os petistas marcassem uma agenda do marido com os sambistas, o que aconteceu naquele mês na quadra da Unidos da Tijuca, na Zona Norte da capital fluminense.

No caso da Imperatriz, Janja aceitou ser madrinha da Velha Guarda da escola e avalia um convite para participar com a ala no desfile da Marquês de Sapucaí, no próximo dia 20.

Influencers

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Janja se reuniram com um grupo de influenciadores digitais, na última quarta (8), no Palácio do Planalto. O grupo “Influenciadores pela Democracia” se reuniria apenas com a primeira-dama para discutir ações de combate à desinformação, mas Lula foi chamado para o encontro.

Durante a campanha eleitoral, Lula intensificou o uso das redes sociais com o objetivo de combater as fake news e tentar ganhar mais votos. Na época, diversos influenciadores declararam apoio ao petista e usaram as redes para tentar ampliar o número de eleitores de Lula.

Após a reunião, o petista reconheceu o esforço dos influenciadores e afirmou que eles foram essenciais para a sua vitória.

“Não ganharíamos as eleições se não fosse também o trabalho voluntário de influenciadores nas redes. E vocês têm um trabalho muito grande para seguirmos combatendo a fábrica de mentiras”, disse o presidente.

“Precisamos ter capacidade de nos reinventar. O governo precisa promover o novo e transformar a criatividade do nosso povo em políticas de interesse público. Estamos redescobrindo o Brasil, um país que já foi generoso e vai voltar a sorrir”, completou Lula.

O grupo “Influenciadores pela Democracia” conta com as atrizes Bárbara Paz e Ana Hikari, a influenciadora e ex-BBB Gleici Damasceno e o ativista e influenciador Raull Santiago.

O ilustrador Cristiano Siqueira, conhecido como Cris Vector, também esteve presente na reunião e compartilhou o momento com seus seguidores. “Tudo pronto pra encontrar o Chefe”, disse. “Cé loko (sic) o Twitter inteiro na reunião”, completou.

PT atua para desfazer “ciúmes” após reunião de Janja com escola de samba