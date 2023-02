Política Saiba como é a Blair House, onde Lula está hospedado nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

O complexo tem 5.600 metros quadrados, aproximadamente 109 quartos, incluindo 15 de hóspedes. (Foto: Reprodução/Blairhouse.org)

Do outro lado rua onde fica a Casa Branca, na cidade de Washington DC, há uma outra residência oficial do governo americano, a Blair House, uma casa para visitas do presidente dos Estados Unidos.

É na Blair House que o presidente Lula (PT) está hospedado durante sua estadia em Washington DC. Lula viajou nessa quinta (9) para os EUA. Ele vai se encontrar, nesta sexta (10), com o presidente Joe Biden.

É comum que líderes estrangeiros em visita aos EUA sejam hospedados lá —Jair Bolsonaro (PL) também ficou na Blair House em 2019.

A Blair House fica em na Avenida Pensilvânia, e está sob vigilância constante do Serviço Secreto dos EUA, que também fornece segurança para o presidente e o vice-presidente onde quer que estejam.

Recentemente, a casa foi ampliada, com a incorporação de três propriedades adjacentes.

O complexo tem 5.600 metros quadrados, aproximadamente 109 quartos, incluindo 15 de hóspedes. Cada quarto tem um banheiro completo. São três salas de jantar, duas salas de conferências, duas cozinhas, um salão de beleza, uma sala de ginástica e uma lavanderia. Tem uma equipe de 18 funcionários em tempo integral.

A Blair House original foi construída em 1824 por Joseph Lovell, um cirurgião do Exército, e, posteriormente, vendida ao jornalista Francis Preston Blair. A família Blair vendeu a casa para o governo dos EUA no início dos anos 1940, e a residência foi transformada na casa de hóspedes oficial do presidente.

Em 1942, o Departamento de Estado dos EUA (o órgão equivale a um ministério de relações exteriores) começou a alugar a Blair House, e depois comprou a casa e tudo que havia nela.

