Política PT cobra mudanças na comunicação de Lula e diz que o governo cai em “armadilha” da direita

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Partido monta estúdio de gravação na liderança da Câmara para defender programas e ações do terceiro mandato do presidente. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dirigentes do PT avaliam que a comunicação do governo Lula precisa de uma guinada na segunda metade do mandato, a partir de 2025. A inesperada ascensão do influenciador Pablo Marçal na campanha pela prefeitura de São Paulo serviu para que petistas cobrassem um plano de ação, com o objetivo de disputar as mídias digitais com a direita.

Há no comando do PT o diagnóstico de que a maioria dos ministros não “vende” as ações do governo como deveria, fazendo com que a percepção popular da administração seja pior do que a realidade.

Outro problema apontado diz respeito ao estilo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, embora seja um comunicador experiente, muitas vezes comete gafes e transforma o que poderia ser um fato positivo para o Palácio do Planalto em manchete negativa.

Nos bastidores, até mesmo interlocutores de Lula admitem que ele já deu vários tiros no pé ao falar sobre determinados assuntos, como a crise política na Venezuela, sendo obrigado a corrigir a rota quando sua popularidade cai.

“O governo tem de entrar menos em bola dividida e transformar os ganhos da economia em valores”, disse o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). “Além de não capitalizar as entregas, o governo erra ao entrar em falsas polêmicas.”

Ex-presidente do diretório do PT de Minas Gerais, Lopes afirmou que ministros deveriam traduzir o “economês” para a população porque ninguém entende o que é arcabouço fiscal nem meta de inflação.

“Precisamos sair da armadilha da pauta de costumes, que é uma agenda da direita”, insistiu. O publicitário Sidônio Palmeira, marqueteiro de Lula na campanha de 2022, concorda com esse raciocínio. “Economia, para o povo, é feira”, resumiu.

Estúdio

Em setembro, o PT vai inaugurar um estúdio de TV e rádio, na liderança do partido na Câmara, para que deputados e senadores possam divulgar suas atividades e falar bem da gestão Lula.

“Quem mais divulga o governo é o próprio presidente. Ele tem sido um garoto-propaganda importante, mas os ministros são muito tímidos”, avaliou o secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto. “O governo precisa ter uma estratégia de comunicação unificada para que todos falem a mesma linguagem. Hoje não tem isso.”

Tatto disse, ainda, que as redes do PT ganharam mais seguidores com a divulgação de notícias sobre projetos do governo, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Pé de Meia. Atualmente, são cerca de 5 milhões em plataformas como Instagram, X (antigo Twitter), Facebook e YouTube.

“Estamos impulsionando coisas que o governo não impulsiona. Nós, sim, temos uma estratégia para fortalecer o partido e nossas bandeiras”, alfinetou o deputado.

Em julho, o Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu uma licitação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) para gerenciamento de redes sociais do governo após ver ali indícios de vazamento de propostas. O valor da concorrência, que já havia selecionado quatro empresas de comunicação digital, é de R$ 197,7 milhões por um ano.

O ministro Paulo Pimenta vai reassumir a chefia da Secom em setembro, depois de ter ficado quatro meses no comando da Secretaria Extraordinária da Presidência para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.

Quando Pimenta deixou o Planalto, em maio, havia uma avaliação no governo e no PT de que ele poderia ser deslocado para outro ministério, pois sua gestão à frente da Secom era alvo de ataques. Lula, porém, não está disposto a fazer uma reforma na equipe às vésperas das eleições municipais.

Pimenta disse que não comentaria as críticas dos colegas de partido. “Não faço debate com petista pela imprensa, mas, sim, nos espaços adequados”, afirmou.

Na prática, o crescimento do candidato Pablo Marçal (PRTB) em São Paulo, calcado em uma estratégia agressiva e forte atuação nas redes sociais, assustou o governo Lula, além dos adversários do ex-coach, como o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo PT.

Foi a partir do “fator Marçal” que políticos petistas e de partidos da base aliada do Planalto se debruçaram sobre a urgência de investir nas mídias digitais.

“O peso Marçal é a prova do peso das redes virtuais, às vezes nada virtuosas”, resumiu o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ). “Trata-se de uma linguagem nova, desafiadora, e o governo está perdendo essa corrida para a extrema direita.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pt-cobra-mudancas-na-comunicacao-de-lula-e-diz-que-o-governo-cai-em-armadilha-da-direita/

PT cobra mudanças na comunicação de Lula e diz que o governo cai em “armadilha” da direita

2024-08-30