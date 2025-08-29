Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política PT convoca “tropa de choque” da esquerda para blindar Lula e fará atos no 7 de Setembro

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Atos no 7 de Setembro terão o mote “povo independente é povo soberano”. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Após crescer a articulação do Centrão pela candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao Planalto em 2026, o PT convocou a “tropa de choque” da esquerda para discutir estratégias eleitorais e blindar a imagem de Lula.

O presidente do PT, Edinho Silva, reuniu-se com os dirigentes de PDT, PSB, Rede, PV, PCdoB, PSOL e até mesmo do Cidadania, que forma federação com o PSDB e havia se afastado de Lula. Ficou acertado que a esquerda fará atos no 7 de Setembro, com o mote “povo independente é povo soberano”.

A ideia é manter foco no tarifaço dos Estados Unidos, que desgastou o bolsonarismo e aumentou a popularidade de Lula. O encontro ocorreu enquanto União Brasil e o PP intensificavam o debate sobre desembarcar do governo.

Aliados de Lula também impulsionarão a defesa da reforma do Imposto de Renda, como forma de exaltar uma agenda positiva do Executivo, e baterão na tecla de que o escândalo do INSS, alvo de uma CPMI que saiu do controle do Planalto, foi gestado por vários governos.

Segurança

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Distrito Federal divulgou as primeiras informações do esquema de segurança para o feriado de 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O planejamento inclui controle de acesso, separação de eventuais manifestantes e proibição de objetos.

Segundo a pasta, a Esplanada será fechada às 23h do sábado (6), mas o horário ainda pode ser antecipado para às 15h ou 17h, a depender da movimentação de eventuais atos políticos.

No domingo (7), os portões de acesso ao público abrirão às 6h. O Metrô-DF iniciará a operação às 5h30.

Se houver manifestações políticas, o governo vai criar dois “bolsões” para os atos em pontos diferentes da área central de Brasília. A ideia é evitar o impacto nas celebrações oficiais e o confronto entre grupos de visões distintas.

Um dos bolsões ficará no estacionamento Ibero-Americano (antiga Funarte), em frente à Torre de TV. O outro, na Praça Zumbi dos Palmares, em frente ao Conic. A distância entre os dois é de cerca de 2 km.

A SSP recomenda que a população chegue cedo, leve água e alimentos leves. Será proibido entrar com:

* Animais (exceto cães-guia);

* Armas de fogo, brancas, réplicas ou objetos cortantes/perfurantes;

* Explosivos, fogos de artifício, inflamáveis, sprays/aerossóis;

* Frascos de vidro, latas, copos, isopores, churrasqueiras e fogões, capacetes;

* Barracas, carrinhos de compras, malas, caixas, bolsas/mochilas grandes;

* Máscaras, mastros, bastões ou objetos que possam causar danos;

* Drogas ilícitas e drones sem autorização;

* Qualquer item que comprometa a segurança ou a integridade das pessoas. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Em 13 anos, o Congresso Nacional impediu 224 inquéritos envolvendo deputados e senadores
Pela primeira vez na História, foragidos da Justiça Brasileira participam de audiência na Câmara dos Deputados
https://www.osul.com.br/pt-convoca-tropa-de-choque-da-esquerda-para-blindar-lula-e-fara-atos-no-7-de-setembro/ PT convoca “tropa de choque” da esquerda para blindar Lula e fará atos no 7 de Setembro 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Política A rede social X, de Elon Musk, está cobrando cerca de R$ 10 mil de Carla Zambelli

Política Escritório da filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça recebeu R$ 300 mil de empresa investigada pela Polícia Federal

Política Alexandre de Moraes absolve réu do 8 de Janeiro considerado “incapaz”

Política Sem citar Nikolas Ferreira, Lula diz que um “deputado” fez campanha de mentiras para defender o crime organizado