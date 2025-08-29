Política PT convoca “tropa de choque” da esquerda para blindar Lula e fará atos no 7 de Setembro

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Atos no 7 de Setembro terão o mote “povo independente é povo soberano”. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após crescer a articulação do Centrão pela candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao Planalto em 2026, o PT convocou a “tropa de choque” da esquerda para discutir estratégias eleitorais e blindar a imagem de Lula.

O presidente do PT, Edinho Silva, reuniu-se com os dirigentes de PDT, PSB, Rede, PV, PCdoB, PSOL e até mesmo do Cidadania, que forma federação com o PSDB e havia se afastado de Lula. Ficou acertado que a esquerda fará atos no 7 de Setembro, com o mote “povo independente é povo soberano”.

A ideia é manter foco no tarifaço dos Estados Unidos, que desgastou o bolsonarismo e aumentou a popularidade de Lula. O encontro ocorreu enquanto União Brasil e o PP intensificavam o debate sobre desembarcar do governo.

Aliados de Lula também impulsionarão a defesa da reforma do Imposto de Renda, como forma de exaltar uma agenda positiva do Executivo, e baterão na tecla de que o escândalo do INSS, alvo de uma CPMI que saiu do controle do Planalto, foi gestado por vários governos.

Segurança

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Distrito Federal divulgou as primeiras informações do esquema de segurança para o feriado de 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O planejamento inclui controle de acesso, separação de eventuais manifestantes e proibição de objetos.

Segundo a pasta, a Esplanada será fechada às 23h do sábado (6), mas o horário ainda pode ser antecipado para às 15h ou 17h, a depender da movimentação de eventuais atos políticos.

No domingo (7), os portões de acesso ao público abrirão às 6h. O Metrô-DF iniciará a operação às 5h30.

Se houver manifestações políticas, o governo vai criar dois “bolsões” para os atos em pontos diferentes da área central de Brasília. A ideia é evitar o impacto nas celebrações oficiais e o confronto entre grupos de visões distintas.

Um dos bolsões ficará no estacionamento Ibero-Americano (antiga Funarte), em frente à Torre de TV. O outro, na Praça Zumbi dos Palmares, em frente ao Conic. A distância entre os dois é de cerca de 2 km.

A SSP recomenda que a população chegue cedo, leve água e alimentos leves. Será proibido entrar com:

* Animais (exceto cães-guia);

* Armas de fogo, brancas, réplicas ou objetos cortantes/perfurantes;

* Explosivos, fogos de artifício, inflamáveis, sprays/aerossóis;

* Frascos de vidro, latas, copos, isopores, churrasqueiras e fogões, capacetes;

* Barracas, carrinhos de compras, malas, caixas, bolsas/mochilas grandes;

* Máscaras, mastros, bastões ou objetos que possam causar danos;

* Drogas ilícitas e drones sem autorização;

* Qualquer item que comprometa a segurança ou a integridade das pessoas. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pt-convoca-tropa-de-choque-da-esquerda-para-blindar-lula-e-fara-atos-no-7-de-setembro/

PT convoca “tropa de choque” da esquerda para blindar Lula e fará atos no 7 de Setembro

2025-08-29