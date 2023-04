Política PT se divide sobre candidaturas nas eleições municipais

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Parte dos integrantes defendem usar as eleições municipais para reforçar a base de sustentação do governo no Congresso, apoiando aliados Foto: Ricardo Stuckert/PR Parte dos integrantes defendem usar as eleições municipais para reforçar a base de sustentação do governo no Congresso, apoiando aliados. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Integrantes do PT acreditam que o partido vai perder força nas eleições de 2026 caso abra mão de lançar candidatos próprios nas principais cidades do País no ano que vem. São Paulo, Rio e Recife são exemplos de capitais onde o partido deve apoiar aliados de outras siglas. Secretário de Comunicação da sigla, o deputado federal Jilmar Tatto (PTSP) é um dos que contestam a ideia. “O PL vai focar em eleger bolsonaristas. Vai ser um erro estratégico se não tivermos candidatos nossos também”, diz o parlamentar. De acordo com petistas, o grupo de trabalho eleitoral da legenda deve privilegiar candidaturas próprias em municípios onde avaliarem que o pleito será marcado por temas nacionais.

Outros petistas defendem usar as eleições municipais para reforçar a base de sustentação do governo no Congresso. No Rio, além do apoio a Eduardo Paes, do PSD, na capital, a tendência é que ajudem o União Brasil na Baixada Fluminense. Os dois partidos cobram mais espaços dentro da gestão de Lula.

“Bolsonaro é oposição, tem que eleger prefeitos dele mesmo. Nós somos governo, temos que ampliar nossa base, compondo com os nossos aliados”, diz o deputado Washington Quaquá (PT-RJ).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pt-divide-candidaturas-eleicoes-municipais/

PT se divide sobre candidaturas nas eleições municipais

2023-04-03