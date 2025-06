Brasil PT faz campanha estimulando disputa entre pobre e ricos, mas não fala em medidas estruturais

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

Nas peças publicitárias sobre o novo Imposto de Renda, o PT repete a estratégia de justiça tributária, explorando o embate entre ricos e pobres. (Foto: Reprodução)

Reforçando a estratégia de apostar no embate entre ricos e pobres, o PT lançou em suas redes sociais uma campanha pela aprovação do projeto isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Os dois vídeos divulgados até agora nas redes sociais da legenda exploram a ideia de que o atual modelo é injusto e defendem cobrar mais dos mais ricos, por meio da “taxação BBB, dos bilionários, bancos e bets”. Por outro lado, não entram na discussão sobre a necessidade de cortes estruturais nos gastos públicos.

O projeto de lei proposto pelo governo, além de ampliar a faixa de isenção, reduz a alíquota para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil, e prevê a tributação de dividendos e de contribuintes de alta renda como forma de compensação ao aumento da faixa de isenção. O texto está em tramitação na Câmara e é uma das apostas do governo Lula para tentar reverter a queda de popularidade.

A campanha do PT chega às redes sociais dias depois de o Congresso derrotar o governo com a revogação do decreto que reajustava as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O aumento do imposto era uma das medidas da equipe econômica para elevar a arrecadação e garantir o ajuste fiscal.

O governo tentou, sem sucesso, dizer que o reajuste do IOF seria uma forma de justiça tributária. Lideranças partidárias do Congresso, entretanto, afirmaram que o governo deveria cortar gastos em vez de aumentar impostos. Além disso, argumentam que o IOF não alcança apenas os mais ricos, e sim transações financeiras que pessoas e empresas fazem no dia a dia, como pegar um empréstimo, comprar moeda estrangeira e realizar determinados tipos de operações para poupar ou investir.

“Quem ganha até R$ 5 mil não vai pagar nada de imposto de renda. Além disso, quem ganha entre R$ 5 mil e RS 7 mil terá redução no desconto tributário. E para manter as contas equilibradas, o governo vai passar a taxar quem sempre pagou pouco ou quase nada: os super ricos. Bilionários, bancos e plataformas de apostas pagam nada ou quase nada de imposto de renda, vão passar a pagar mais. Porque imposto é necessário, mas justiça também é. Taxação BBB: Bilionários, Bancos e Bets. Novo IR é justiça histórica”, diz o narrador.

Em outro vídeo, um ator diz que no Brasil “quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos” e acrescenta que “quem está no topo” paga “proporcionalmente bem menos”. “Por isso o governo Lula quer virar esse jogo com o novo IR. Fazer os super ricos e sites de aposta pagarem mais para investir em quem mais precisa”, diz adiante.

Segundo dados divulgados pela Receita Federal na quinta-feira (26), a arrecadação federal de impostos alcançou R$ 230,152 bilhões em maio deste ano e registrou alta real de 7,66% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a maio, a arrecadação atingiu por sua vez R$ 1,191 trilhão, alta de 3,95%. Os resultados de maio e do acumulado do ano foram os maiores para o período em toda a série histórica, a qual teve início em 1995.

Considerando só as receitas administradas pela Receita Federal, foi registrada alta real de 8,02% em maio, totalizando R$ 223,750 bilhões. No ano, as administradas somaram R$ 1,138 trilhão, alta real de 4,62%.

Em maio, a equipe econômica anunciou bloqueio de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025. Após a derrubada do decreto do IOF, nessa semana, o governo afirmou que o governo terá de bloquear e contingenciar em torno de R$ 12 bilhões. O valor exato ainda não foi anunciado. As informações são do portal Valor Econômico.

