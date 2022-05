Política PT faz ofensiva no PDT para convencer Ciro Gomes a desistir de disputa e turbinar Lula no primeiro turno

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Na avaliação de coordenadores da campanha de Lula, se Ciro (foto) desistir da disputa, os votos do candidato do PDT migrariam para Lula Foto: Divulgação Na avaliação de coordenadores da campanha de Lula, se Cir (foto) desistir da disputa, os votos do candidato do PDT migrariam para Lula. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Lideranças do PT têm intensificado as conversas nas últimas semanas com integrantes do PDT para convencer Ciro Gomes (PDT) a desistir da disputa presidencial.

Na avaliação de coordenadores da campanha de Lula, se Ciro desistir da disputa, os votos do candidato do PDT migrariam para Lula, turbinando a vantagem do petista contra Jair Bolsonaro ainda no primeiro turno.

Essa possível transferência, inclusive, é demonstrada pelas mais recentes pesquisas de intenção de voto. Ciro, no entanto, tem rechaçado essa ideia – pelo menos até agora.

Fontes da cúpula do PDT confirmam as conversas com o PT – mas reforçam que qualquer decisão sobre a candidatura de Ciro Gomes será tomada pelo próprio Ciro. Se Ciro seguir até o final, pedetistas têm garantido ao PT que estarão junto a Lula em um eventual segundo turno.

