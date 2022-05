Rio Grande do Sul Defesa Civil emite alerta para os efeitos da tempestade subtropical no Estado

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Situação é permanentemente monitorada no Centro de Operações da Defesa Civil Foto: Camila Santos/Ascom Defesa Civil Situação é permanentemente monitorada no Centro de Operações da Defesa Civil - Foto: Camila Santos / Ascom Defesa Civil Foto: Camila Santos/Ascom Defesa Civil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A tempestade subtropical se intensifica e avança em direção ao Rio Grande do Sul exigindo atenção. A Defesa Civil prevê que a tempestade deverá atingir o Estado entre as 20h desta terça-feira (17) e a madrugada de quarta (18). Os maiores riscos deste evento ocorrem em relação às intensas rajadas de vento sobre todo o Estado, especialmente nas áreas da faixa litorânea, Região Metropolitana da capital e Serra gaúcha, onde as rajadas devem variar entre os 80 km/h e 110 km/h.

“A projeção é de que o período de maior incidência ocorra a partir das 20h. Os ventos irão se intensificar na madrugada, com a temperatura baixando. Temos previsões de neve para a serra e de temperaturas bem baixas no Estado. A partir da madrugada, os ventos se intensificam, principalmente no litoral”, afirma o coordenador estadual da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, coronel Júlio César Rocha Lopes.

Em um primeiro momento, a tempestade foi classificada como extratropical, pois se formou em uma região fria e costuma ocorrer no Estado. No entanto, após se deslocar para uma região aquecida, a tempestade encontrou condições para se intensificar, alterando sua classificação para tempestade subtropical. Ao longo do dia, a tempestade se aproximará ainda mais do continente, a partir do extremo Sul, e irá avançar pela costa. A projeção da Defesa Civil é de que, a partir desta quarta (18), a tempestade já se afaste do Estado, com a diminuição gradual dos ventos. No entanto, o mar continuará agitado.

Como os maiores riscos estão relacionados a rajadas de vento intensas, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de transtornos como queda de árvores, postes de energia elétrica e de destelhamentos – todos merecem atenção. Além disso, a previsão é de que o mar fique bastante agitado na faixa litorânea, com possibilidade de ressaca e a formação de ondas de até 4 metros.

Previsão indica rajadas de vento intensas, entre 90 e 110 km/h, acompanhadas de chuva pontualmente forte

Serviço de alertas

A população deve ficar atenta às comunicações das autoridades e aos alertas da Defesa Civil. • Para receber os alertas da Defesa Civil, recomenda-se fazer um cadastro enviando um SMS para o número 40199. • A Defesa Civil pode ser contatada por meio do telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros através do telefone 193.

Como agir em situação de ventos e tempestades

• Conferir as condições do telhado de suas residências;

• Verificar as condições de janelas e portas das suas residências;

• Manter as entradas (como portas, janelas e vãos) das residências bem fechados e protegidos;

• Não se abrigar embaixo de árvores, postes, placas de sinalização e de outdoors, pois, com o vento podem cair;

• Se um fio elétrico cair no chão, contate a companhia elétrica da sua região. Não mexa nos fios elétricos, pode haver risco de eletrocussão;

• Retirar os equipamentos eletrônicos das tomadas, para evitar que, em caso de falhas ou descargas de energia, queimem;

• Fechar o registro da mangueira do botijão de gás, evitando vazamentos se ele for atingido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul