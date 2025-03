Brasil PT se reúne nesta sexta para definir quem será seu presidente interino com a saída de a Gleisi Hoffmann

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Gleisi deixará o comando da sigla para chefiar a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), responsável pela articulação política do governo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) vai definir nesta sexta-feira, 7, quem assume a presidência interina no lugar da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR). O líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT-CE), e o senador Humberto Costa (PT-PE), são os principais nomes considerados pela legenda.

Gleisi deixará o comando da sigla para chefiar a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), responsável pela articulação política do governo. O mandato atual dentro do partido vai até julho, quando ocorrem eleições diretas para a nova direção, com voto dos filiados. Agora, o PT escolhe, então, quem assume um mandato-tampão até as eleições.

Os dois são vice-presidentes da sigla e, portanto, integrantes do Diretório Nacional – um requisito para ocupar a vaga interinamente. De acordo com o estatuto do partido, o nome do presidente interino precisa passar pelo crivo do Diretório Nacional em até 60 dias.

Como mostrou o Estadão, Guimarães teria demonstrado aborrecimento com a indicação de Gleisi à SRI e poderia não querer assumir mandato-tampão como presidente do PT.

O cenário exibe a intensificação da disputa interna pelo comando da sigla. As informações dos bastidores são de que Gleisi planejava indicar Guimarães como interino para construir uma rede de apoio ao deputado.

A ideia seria que ele desbancasse o ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro Edinho Silva, da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), majoritária na legenda.

Edinho não integra o Diretório Nacional e, por isso, não poderia assumir o mandato-tampão, mas já está em campanha pela presidência do partido. Ele vem participando de eventos em diretórios regionais e é considerado o favorito para ocupar a cadeira de Gleisi após as eleições diretas de julho.

Embora integre a mesma corrente política de Lula e Gleisi, o ex-prefeito de Araraquara prega uma correção de rota no partido, sem apostar na polarização com o bolsonarismo e levando a cabo as mudanças na política econômica propostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O PT possui cinco vice-presidentes em seu Diretório Nacional. Um deles será o presidente interino da legenda até a realização do Processo de Eleição Direita (PED), como é chamada a eleição interna do partido. A escolha do interino cabe a Gleisi e deve obter o crivo dos demais membros do Diretório Nacional. As informações são do portal Estadão.

