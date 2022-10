Política PTB e Patriota aprovam fusão e criam Mais Brasil

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

Foto: PTB/Divulgação

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Patriota (Patri) aprovaram, nesta quarta-feira (26), a fusão das duas siglas para a formação de uma nova legenda, que se chamará “Mais Brasil” e terá o número 25 nas urnas. A decisão do PTB foi confirmada em uma convenção nacional realizada em Brasília. Dos quase 200 filiados, apenas um votou contra a fusão. Já na reunião do Patriota, a votação foi unânime pela formação da nova sigla.

Para que a fusão ocorresse, o Patriota, que será maior em número de parlamentares, fez algumas exigências. O partido pediu como garantia que nem Roberto Jefferson – presidente de honra do PTB -, nem sua filha, Cristiane Brasil, como também o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, façam parte da nova legenda.

Roberto Jefferson

Ainda de acordo com interlocutores do PTB, a permanência ou não de Roberto Jefferson no partido não foi abordada na convenção desta quarta (26). No entanto, um dirigente petebista foi enfático ao afirmar que está claro para a cúpula do PTB que “não tem condições políticas de Roberto Jefferson continuar na nova legenda”.

As aprovações internas do PTB e do Patriota para a fusão das duas siglas acontecem três dias depois que o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) atirou com um fuzil e lançou granadas contra policiais federais que cumpriam uma ordem de prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Cláusula de barreira

A proposta de junção das legendas, no entanto, já estava sendo acertada antes do episódio. As conversas iniciaram logo após o primeiro turno das eleições deste ano, quando ambos os partidos constataram que, sozinhos, não superariam a chamada cláusula de barreira – que exige a eleição de um número mínimo de parlamentares ou de votos pelo Brasil para que partidos tenham acesso ao fundo partidário e tempo gratuito em rádio e televisão.

Em 2018, o PTB elegeu três deputados federais e dois senadores, enquanto o Patriota teve cinco deputados federais eleitos. O objetivo agora é que, quando o Mais Brasil seja oficializado, a nova legenda já conte com pelo menos cinco representantes na Câmara dos Deputados. No dia 2 de outubro o PTB elegeu apenas um deputado federal (Bebeto, pelo Rio de Janeiro). Já o Patriota, conquistou quatro vagas na Câmara Federal.

