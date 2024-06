Porto Alegre Publicado edital para contratação de serviço de hidrojateamento em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

O termo de referência do edital prevê a divisão de quatro lotes com cinco frentes de trabalho em cada um deles Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Foi publicado, em edição extra do Diário Oficial do Município de Porto Alegre de sexta-feira (21), edital de chamamento público para propostas de serviço de hidrojateamento para limpeza de ruas, avenidas e passeios nas áreas atingidas pela enchente. As propostas deverão ser encaminhadas por e-mail para parcerias@portoalegre.rs.gov.br, até as 12h do dia 25 de junho, identificando o assunto como “Proposta – Hidrojato”.

A contratação será direta, com dispensa de licitação, por preço unitário, de acordo com a legislação vigente. O termo de referência do edital prevê a divisão de quatro lotes com cinco frentes de trabalho em cada um deles. O serviço deve começar imediatamente após a ordem de início, com prazo de execução de 45 dias.

“Esta é mais uma ação da prefeitura para atender rapidamente a necessidade de limpeza da cidade, que teve cerca de 30 bairros atingidos durante a enchente”, explica a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

Uma mesma empresa poderá ser contratada para a prestação de serviço em um ou mais lotes. Os esclarecimentos sobre o edital devem ser solicitados pelo mesmo e-mail até o dia 24 de junho de 2024, às 18h, identificado com o assunto “Esclarecimentos – Edital de Chamamento 5/2024 SMP”.

Maquinário e equipe

Em cada uma das cinco frentes de trabalho previstas para cada um dos quatro lotes, a executora deverá disponibilizar, no mínimo, um caminhão hidrojato com sucção a vácuo, um motorista habilitado/ operador do sistema com carteira de habilitação compatível com a categoria do veículo e dois ajudantes.

A prestação dos serviços terá jornada mínima de oito horas, de segunda a domingo, podendo ser estendida por solicitação da fiscalização, desde que devidamente autorizado pela prefeitura.

Serão contratados, no mínimo, 20 frentes de trabalho, incluindo equipamento e equipe completa, conforme especificações e quantitativos estimados no Termo de Referência do edital. A fiscalização dos serviços será realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

