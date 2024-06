Inter Inter enfrenta o Grêmio no Couto Pereira, em clássico Gre-Nal 442

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Time de Eduardo Coudet chega ao clássico na 9ª posição do Brasileirão, com 14 pontos somados em oito partidas Foto: O Sul Time de Eduardo Coudet chega ao clássico na 9ª posição do Brasileirão, com 14 pontos somados em oito partidas (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No clássico Gre-Nal 442, Grêmio e Inter se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 17h30min, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão.

Apesar da partida ocorrer em outro estado brasileiro, esta não é a primeira vez que o clássico ocorre fora das casas gremista e colorada. Em 115 anos de rivalidade, o Gre-Nal já teve uma disputa realizada no Uruguai.

Em 2011, o clássico de número 384 foi disputado no Estádio Atílio Paiva, em Rivera. O confronto vencido pelo Grêmio por 2 a 1, ocorreu em um domingo, 30 de janeiro de 2011, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho. Alguns jogos já foram realizados em outras cidades do Rio Grande do Sul.

Na última quarta-feira (19), o Inter ganhou moral com a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O resultado colocou o time de Eduardo Coudet na 9ª posição do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos somados em oito partidas, duas a menos que a maioria dos times.

Até o momento do jogo, Alan Patrick será avaliado no decorrer para saber se terá condições de iniciar a partida. O meia se recupera de lesão muscular na coxa direita. Fernando está cotado para ser titular, resta saber onde será escalado. Se for no meio, Mercado entra no time. Mudanças nas laterais, com entradas de Hugo Mallo e Robert Renan, não foram descartadas por Coudet.

Provável escalação:

Fabrício;

Bustos (Mallo), Vitão, Fernando e Renê (Robert Renan);

Thiago Maia, (Mercado), Bruno Henrique e Aránguiz;

Wesley, Wanderson e Lucas Alario Quem está fora: Mauricio (em negociação com o Palmeiras), Rochet, Borré e Valencia (convocados). Pendurados: Aránguiz, Alario, Borré, Bustos, Fernando e Wesley. Arbitragem: Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Ramon Abatti Abel (FIFA-SC) Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG)

Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

Alex dos Santos (SC) VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG) Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Acompanhe a partida pela Rádio Grenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-enfrenta-o-gremio-no-couto-pereira-em-classico-gre-nal-442/

Inter enfrenta o Grêmio no Couto Pereira, em clássico Gre-Nal 442

2024-06-22