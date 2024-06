Grêmio Grêmio recebe o Inter no Couto Pereira para o Gre-Nal 442 pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

Tricolor chega ao clássico no momento de maior pressão na temporada

No clássico Gre-Nal 442, Grêmio e Inter se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 17h30min, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão.

Apesar da partida ocorrer em outro estado brasileiro, esta não é a primeira vez que o clássico ocorre fora das casas gremista e colorada. Em 115 anos de rivalidade, o Gre-Nal já teve uma disputa realizada no Uruguai. Em 2011, o clássico de número 384 foi disputado no Estádio Atílio Paiva, em Rivera.

O confronto vencido pelo Grêmio por 2 a 1, ocorreu em um domingo, 30 de janeiro de 2011, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho. Alguns jogos já foram realizados em outras cidades do Rio Grande do Sul. A disputa no Couto Pereira é decorrente da impossibilidade do Grêmio utilizar a Arena neste momento.

Para o clássico deste sábado (22), o Grêmio chega no momento de maior pressão na temporada. Já são cinco derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o que faz a equipe de Renato Portaluppi se tornar vice-lanterna na tabela, com seis pontos em oito jogos disputados. Na última quarta-feira (19), o Tricolor perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão.

Renato faz mistério para o clássico desta tarde. Na defesa, a tendência é que Geromel e Kannemann atuem no sacrifício. No meio, Pepê está suspenso e Dodi pode ter a parceria de Carballo ou Edenilson. No ataque, a dúvida é entre JP Galvão e Everton Galdino.

Provável escalação:

Marchesín;

João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo;

Dodi, Carballo (Edenilson), Cristaldo, Pavon e Gustavo Nunes;

JP Galvão.

Quem está fora: Villasanti e Soteldo (convocados); Pepê (suspenso); Diego Costa, Mila, Jhonata Robert e André Henrique (departamento médico).

Pendurados: Du Queiroz, Carballo e Rodrigo Ely.

Arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Ramon Abatti Abel (FIFA-SC) Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG)

Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

Alex dos Santos (SC) VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG) Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC) Acompanhe a partida pela Rádio Grenal.

