Porto Alegre Publicado resultado de chamamento público para recolhimento de resíduos do bota-espera da Severo Dullius, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A empresa MCT Transportes apresentou o menor preço unitário de R$ 61,89 para o serviço, totalizando R$ 3.834.271,17 Foto: Anselmo Cunha/PMPA (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura publicou, no Diário Oficial do Município de Porto Alegre, desta segunda-feira (09), o Resultado de Edital de Chamamento Público para contratação de empresas para o transporte de RSDN (Resíduos Sólidos do Desastre Natural) alocados no bota-espera localizado na avenida Severo Dullius (rua Sergio Jungblut Dieterich, nº 1201) ao Aterro de Inertes de Santo Antônio da Patrulha.

A empresa MCT Transportes apresentou o menor preço unitário de R$ 61,89 para o serviço, totalizando R$ 3.834.271,17. O valor ficou abaixo dos R$ 4,1 milhões estimados no edital para recolhimento de cerca de 61.953 toneladas de materiais depositados no local.

Bota-espera são áreas próximas das regiões inundadas, onde o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) descarrega o que foi coletado das ruas. A contratação prevê o fornecimento de equipamentos, caminhões, respectivos operadores e motoristas e mão de obra.

Os equipamentos e caminhões trabalharão na remoção completa e transporte de todos os tipos de resíduos, inservíveis, entulhos, lixo, incluindo mobiliário, utensílios, eletrodomésticos, eletrônicos, entre outros, atualmente depositados no local.

O prazo de execução é de 75 dias e a vigência do contrato é de 120 dias, ambos a contar da data da ordem de início. “Para assinatura do contrato é necessário que a empresa apresente os equipamentos para vistoria prévia conforme previsto no edital, em até sete dias a contar da publicação do resultado de hoje, quando a prefeitura verificará o atendimento das condições estabelecidas”, explica o secretário adjunto de Parcerias, Jorge Murgas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/publicado-resultado-de-chamamento-publico-para-recolhimento-de-residuos-do-bota-espera-da-severo-dullius-em-porto-alegre/

Publicado resultado de chamamento público para recolhimento de resíduos do bota-espera da Severo Dullius, em Porto Alegre

2024-12-09