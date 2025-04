Política Publicidade do governo Lula tem família cristã e “passinho” funk

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

A ação é focada em quatro eixos: saúde, educação, infraestrutura e social.(Foto: Reprodução)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou a campanha “O Brasil é dos brasileiros”, que começou a ser exibida na TV, no rádio e nas redes sociais. Com referências ao futebol, menção ao “passinho” – estilo de dança com origem em bailes funk – e inserções de diferentes segmentos da sociedade, o primeiro vídeo da campanha tem cenas de uma família cristã, trabalhadores da indústria, serviços e de beneficiários de programas sociais, como o Pé-de-Meia e Bolsa Família.

A ação do Executivo tem como objetivo dar publicidade às medidas do governo petista nos primeiro dois anos do terceiro mandato de Lula. A campanha é comandada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira – marqueteiro da campanha do PT em 2022.

Orçada em R$ 50 milhões, a campanha foi exibida na quinta-feira (3) no último intervalo comercial do Jornal Nacional, da TV Globo. Ao menos outros quatro vídeos produzidos pela agência Calia devem ser divulgados no decorrer da campanha.

A ação é focada em quatro eixos: saúde, educação, infraestrutura e social. A narrativa da campanha é mostrar as ações do governo e ressaltar que os primeiros dois anos do mandato de Lula foi “reconstruir o que havia sido destruído” durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A principal tarefa dos primeiros dois anos foi a reconstrução do que havia sido destruído. Só que reconstruir é ainda mais difícil que construir porque antes de começar você precisa retirar os escombros e limpar o terreno”, diz o governo no site oficial da campanha.

O slogan é uma contraposição ao mote “Faça a América Grande de Novo”, usado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Brasil foi apresentado na cerimônia de lançamento da campanha no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, como “o país da prosperidade”, termo central no léxico evangélico.

Intitulada “Brasil dando a volta por cima”, a solenidade durou uma hora e contou com três telões exibindo números com realizações do governo, além de depoimentos de beneficiados por programas sociais.

A gestão Bolsonaro (2019-2022) ocupou espaço central na cerimônia promovida pelo Palácio do Planalto. A prestação de contas teve tom de campanha política no momento em que Lula enfrenta forte queda de popularidade.

O ato foi planejado para passar a mensagem de que o governo Lula é bem melhor do que a percepção popular. Onze das 36 medidas anunciadas como entregas da administração petista fazem referência explícita a melhorias em relação aos quatro anos sob Bolsonaro.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira (2), mostra que a aprovação do governo Lula voltou a cair e atingiu o pior patamar desde o início da gestão em janeiro de 2023. O índice de desaprovação, que era de 49% em janeiro, passou para 56% no mês de março. A aprovação, por sua vez, caiu de 47% para 41%. (As informações são do Estado de S. Paulo)

