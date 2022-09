Mundo Putin assina lei que facilita cidadania russa para estrangeiros que servem ao exército

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Pela nova regra, estrangeiros podem solicitar a cidadania sem apresentar uma autorização de residência, o que era exigido anteriormente

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou neste sábado (24) uma lei que facilita o processo de solicitação de cidadania a estrangeiros que servem nas forças armadas do país. De acordo com a lei publicada no portal oficial de informações jurídicas do Kremlin, os estrangeiros que servem nas forças armadas russas agora podem solicitar a cidadania sem apresentar uma autorização de residência, o que era exigido anteriormente.

Os estrangeiros que assinaram um contrato com as forças armadas russas por pelo menos um ano serão elegíveis para o procedimento, de acordo com as alterações feitas à lei “Sobre a Cidadania da Federação Russa”. A medida ocorre depois que Putin anunciou uma “mobilização parcial” nesta semana, enquanto Moscou busca reabastecer forças esgotadas após uma contraofensiva bem-sucedida de Kyiv.

Perfil da invasão

A medida deve mudar o escopo da invasão da Rússia de uma ofensiva travada em grande parte por voluntários para uma que envolve uma faixa maior de sua população.

O anúncio desencadeou uma confusão para alguns russos com conversas nas redes sociais – em plataformas como o Telegram – explodindo com pessoas tentando descobrir como conseguir assentos em veículos que vão para as fronteiras. Alguns discutiam a possibilidade de atravessarem as fronteiras de bicicleta.

