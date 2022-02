Mundo “Putin escolheu uma guerra que trará perdas de vidas e sofrimento”, lamenta o presidente norte-americano Joe Biden

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Presidente americano disse que EUA e seus aliados responderão de forma unida e decisiva. (Foto: Lawrence Jackson/The White House)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou, em comunicado oficial da Casa Branca na noite desta quarta-feira (23) – hora dos Estados Unidos – , a decisão do líder russo Vladimir Putin de autorizar uma operação especial no leste da Ucrânia.

“As orações de todo o mundo estão com o povo da Ucrânia nesta noite, que sofre um ataque não provocado e injustificado das forças militares russas. O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. A Rússia sozinha é responsável pela morte e destruição que este ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia”, afirmou o presidente americano.

Biden afirmou que está monitorando a situação, que se reunirá com o G7 na manhã desta quinta (24) e que anunciará novas sanções à Rússia.

“Estarei monitorando a situação da Casa Branca esta noite e continuarei recebendo atualizações regulares da minha equipe de segurança nacional. Amanhã [quinta-feira], me encontrarei com meus colegas do G7 pela manhã e depois falarei com o povo norte-americano para anunciar as outras consequências que os Estados Unidos e nossos aliados e parceiros imporão à Rússia por esse ato desnecessário de agressão contra a Ucrânia e a paz e a segurança globais. Também iremos coordenar com os nossos Aliados da OTAN para assegurar uma resposta forte e unida que impeça qualquer agressão contra a Aliança. Esta noite, Jill e eu estamos orando pelo corajoso e orgulhoso povo da Ucrânia”, concluiu Biden.

Operação militar

O presidente Vladimir Putin ordenou uma operação militar contra o Ucrânia, afirmando que não quer a “ocupação” do país, mas sua “desmilitarização”. “Tomei a decisão por uma operação miitar”, anunciou Putin em uma inesperada mensagem pela TV, denunciando um suposto genocídio orquestrado por Ucrânia no Leste do país.

Pouco depois do anúncio, surgiram relatos de ataques em várias cidades ucranianas, incluindo a capital, Kiev. A agência de notícias Reuters informou que era possível ouvir uma série de sons distantes, similares a disparos de artilharia, enquanto a AFP relatou potentes explosões no centro da capital e também na cidade portuária de Mariupol, o principal município sob controle de Kiev na linha de frente com os separatistas no Leste do país. Também há relatos de sons de disparos perto do principal aeroporto de Boryspil, o principal da capital.

