Mundo Putin parabeniza Trump pela vitória e faz aceno: “Prontos para restabelecer relações”

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente russo disse que qualquer desejo de restaurar relações com a Rússia "merece atenção". (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou nessa quinta-feira (7) Donald Trump pela vitória nas eleições norte-americanas. Durante discurso na cidade de Sochi, o líder russo fez um aceno aos Estados Unidos e afirmou que está pronto para restabelecer as relações com o país.

Durante a campanha, Trump disse que poderia acabar com a guerra na Ucrânia em pouco tempo, mas não deu detalhes sobre como faria isso. Ele afirmou ainda que tem um relacionamento “muito bom” com Putin.

Já nessa quinta, o presidente russo disse não saber como Trump agirá durante o segundo governo. No entanto, ele afirmou que qualquer desejo de restaurar relações com a Rússia e facilitar o fim da crise com a Ucrânia “merece atenção”.

“Não acho errado ter uma conversa com Trump. Se alguns líderes mundiais desejam restaurar contatos, não sou contra”, disse. “Nós estamos prontos para restabelecer relações com os EUA, mas a bola está com eles.”

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que fazer concessões a Putin seria inaceitável e representaria um suicídio para a Europa. No passado, Trump já deu indícios de que pode reduzir ou acabar com a ajuda militar à Ucrânia.

Na última quarta (6), um porta-voz do Kremlin afirmou que as pessoas não deveriam se esquecer que os Estados Unidos são um país hostil em relação à Rússia. Por diversos momentos, nos últimos meses, o governo russo adotou um tom ameaçador em relação aos norte-americanos.

Agora, Putin disse que precisa ver como o novo governo dos Estados Unidos vai abordar a estratégia para uma política nuclear estável.

Após o discurso de Putin, Trump disse que ainda não conversou com o presidente russo, mas acredita que isso acontecerá no futuro.

Elogios

O presidente russo ainda elogiou a postura que Trump teve durante aos dois atentados que sofreu durante a campanha presidencial.

“Fiquei impressionado pelo comportamento de Trump durante a tentativa de assassinato. Ele é um homem corajoso e fez o certo, como um homem”, afirmou.

Putin disse que teve a impressão de que Trump enfrentou ataques constantes e foi pressionado durante o primeiro mandato, entre 2017 e 2021.

No passado, Putin e Trump já trocaram elogios. Além disso, recentemente, o próprio governo russo deu indícios de que tinha uma preferência pelo republicano.

Em 2019, durante uma entrevista, Vladimir Putin disse que “simpatizava” com Trump desde antes das eleições presidenciais de 2016. Já em 2022, Trump afirmou que achava o presidente russo “genial” e “pacificador” em relação à Ucrânia.

Em maio deste ano, o Kremlin criticou a condenação que Trump sofreu no julgamento que o acusava de fraude contábil. O caso envolvia a ocultação de um pagamento no valor de US$ 130 mil à ex-atriz pornô Stormy Daniels. Segundo o governo russo, os EUA perseguem rivais políticos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/putin-parabeniza-trump-pela-vitoria-e-faz-aceno-prontos-para-restabelecer-relacoes/

Putin parabeniza Trump pela vitória e faz aceno: “Prontos para restabelecer relações”

2024-11-07