Mundo Putin diz que vai posicionar armas nucleares táticas em Belarus

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Esta é a primeira vez desde a metade da década de 1990 que a Rússia posiciona armas nucleares fora de seu país, segundo a agência Reuters Foto: Reprodução Esta é a primeira vez desde a metade da década de 1990 que a Rússia posiciona armas nucleares fora de seu país, segundo a agência Reuters. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou, neste sábado (25), que Moscou prevê instalar armas nucleares “táticas” no território de Belarus, um país aliado situado às portas da União Europeia. É a primeira vez desde a metade da década de 1990 que a Rússia posiciona armas nucleares fora de seu país, segundo a agência Reuters.

“Aqui não há nada inédito: os Estados Unidos fazem isso há décadas. Eles têm suas armas nucleares tácticas posicionadas há muito tempo em território de seus aliados”, justificou Putin em uma entrevista difundida pela televisão russa.

“Nós decidimos fazer o mesmo”, acrescentou, afirmando que contava com o aval do governo bielorrusso.

A expectativa do governo russo é de terminar a construção do armazenamento dessas armas nucleares em Belarus até 1º de julho deste ano.

Putin também disse que o plano foi uma resposta à decisão da Grã-Bretanha na semana passada de fornecer à Ucrânia munições perfurantes contendo urânio empobrecido.

A Rússia alegou falsamente que essas rodadas têm componentes nucleares, segundo a agência Associated Press.

Discussão de paz

Apesar do anúncio agressivo neste sábado (25), mais cedo na semana, Putin se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, para discutir um plano de paz do aliado para encerrar a guerra contra Ucrânia.

Os Estados Unidos têm rejeitado a ideia de seguir um plano chinês, por causa da recusa da Pequim em condenar a invasão e pela possibilidade de garantir ganhos territoriais para a Rússia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/putin-posicionar-armas-nucleares-belarus/

Putin diz que vai posicionar armas nucleares táticas em Belarus