Geral Putin segue Lula e diz que o poder de compra do Brics “é maior que o do G7”

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente da Rússia, Vladimir Putin, buscou antagonizar os países dos Brics e do G7. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em participação por vídeo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, buscou antagonizar os países dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e o G7, ao apontar que as economias somadas do bloco já superam as dos países mais ricos do mundo em termos de paridade de poder de compra.

A declaração já havia sido feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Embora negue que o Brics seja um grupo antagônico ao G7, Lula segue fazendo comparações entre os blocos e disse que, em termos econômicos, “já ultrapassamos o G7, e respondemos por 32% do PIB mundial em paridade do poder de compra”.

Putin defendeu mais cooperação entre o grupo dos Brics para garantir ao mundo o fornecimento de alimentos e recursos energéticos.

“A Rússia é a favor do estabelecimento de uma cooperação mais estreita no âmbito dos Brics para o fornecimento confiável e ininterrupto de energia e recursos alimentares aos mercados mundiais”, disse Putin, nessa terça-feira (22), em uma intervenção por videoconferência na cúpula que ocorre em Joanesburgo, África do Sul.

Putin enfatizou que Moscou está aumentando o fornecimento de combustíveis, produtos agrícolas e fertilizantes aos países do sul e contribui para fortalecer a segurança alimentar e energética global e combater a pobreza e a fome nos países mais necessitados.

A este respeito, insistiu que o seu país é capaz de substituir os cereais ucranianos no mundo, tanto comercialmente como em doações, ou seja como ajuda humanitária.

O presidente russo repetiu a promessa feita na recente cúpula Rússia-África, em São Petersburgo, de que enviaria carregamentos de 25 mil a 50 mil toneladas de cereais para seis países africanos.

“As conversações com os parceiros já estão concluídas”, anunciou, salientando que a Rússia teve este ano “uma colheita magnífica”.

O líder russo voltou a insistir que o Kremlin está pronto para voltar à iniciativa do Mar Negro sobre as exportações de cereais se todas as suas condições forem cumpridas e voltou a acusar o Ocidente de dificultar o fornecimento russo de cereais e fertilizantes desde o início da guerra na Ucrânia, há 18 meses.

Depois de a Rússia ter abandonado, em meados de julho, o acordo que estava em vigor, a Ucrânia começou a procurar novas rotas de exportação para os seus cereais, e um primeiro navio já deixou o porto de Odessa rumo ao estreito do Bósforo.

Putin disse ainda que os cinco países Brics ultrapassam os países do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) “em paridade de poder de compra” e considerou “irreversível” a renúncia ao dólar nas trocas e transferências entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

“Como resultado, a participação do dólar nas operações de exportação e importação no âmbito dos Brics diminuiu. No ano passado, foi de apenas 28,7%”, disse.

Além da expansão do grupo, a cúpula dos Brics também deverá debater a “desdolarização” entre os países membros optando pelas respectivas moedas nacionais, a exemplo da política em curso que a Índia pretende potencializar com a rupia indiana, ou possivelmente através de uma “moeda única” como defende o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A África do Sul convidou mais de 60 líderes do Sul Global para o evento, que ocorre em Joanesburgo, incluindo os presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e da Bolívia, Luis Arce, sob medidas de “segurança máxima” da polícia sul-africana (SAPS) e do exército (SANDF).

Putin é o grande ausente na cúpula de Joanesburgo, para onde decidiu não viajar por receio de ser detido na sequência do mandado de detenção emitido pelo Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra na Ucrânia.

A delegação russa é liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, que fez várias viagens pelo continente africano nos últimos dois anos em busca de apoio para as políticas de Moscou. As informações são da Agência Lusa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/putin-segue-lula-e-diz-que-o-poder-de-compra-do-brics-e-maior-que-o-do-g7/

Putin segue Lula e diz que o poder de compra do Brics “é maior que o do G7”

2023-08-22