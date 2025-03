Mundo “Putin vai morrer em breve”, diz Zelensky

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Segundo o presidente da Ucrânia, o chefe de Estado russo teria enfrentado derrames, múltiplos surtos de câncer e Parkinson. Foto: Flickr/Presidente Of Ukraine Segundo o presidente da Ucrânia, o chefe de Estado russo teria enfrentado derrames, múltiplos surtos de câncer e Parkinson. (Foto: Flickr/Presidente Of Ukraine) Foto: Flickr/Presidente Of Ukraine

Durante uma viagem à França, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira (27) que Vladimir Putin, líder da Rússia, “morrerá em breve”. A declaração à France TV acontece em meio a rumores de que Putin sofre de problemas de saúde.

“A única coisa que Putin tem medo é do seu povo. Se todos os nossos aliados permanecerem tão fortes quanto são, se continuarem a pressionar Putin, a desestabilização de sua sociedade seguirá e é disso que ele tem medo. A segunda coisa que ele teme é a perda de poder. Isso depende da estabilidade da sociedade, mas também da idade dele. Ele morrerá em breve, isso é fato. Tudo vai acabar então”, declarou Zelensky, após um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris.

Putin tem 72 anos de idade e é o presidente russo que mais tempo ficou no poder.

Segundo o presidente da Ucrânia, o chefe de Estado russo teria enfrentado derrames, múltiplos surtos de câncer e Parkinson. Em 2022, a imagem de Putin curvado sobre a cadeira, enquanto segurava uma mesa e falava arrastadamente durante uma reunião com o então ministro da Defesa Sergei Shoigu, levantou dúvidas sobre seus problemas de saúde.

Em Paris para uma reunião com aliados, Zelensky disse que acreditava que o fim do conflito pode ser alcançado ainda este ano, mas rejeitou os termos russos, que demandavam o fim do fornecimento de armas e inteligência a Kiev como pré-condição para um cessar-fogo total.

No início da semana, após três dias de reuniões diplomáticas separadas com representantes de ambos os países em Riad, na Arábia Saudita, Rússia e Ucrânia concordaram em cessar os combates no Mar Negro e em acertar os detalhes para interromper os ataques às instalações de energia, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira, após três dias.

Nesta quarta, no entanto, Rússia e Ucrânia voltaram a trocar acusações sobre a falta de compromisso com o processo de paz no Leste Europeu. Novos ataques deixaram mortos dos dois lados da fronteira, antes de novos diálogos diplomáticos envolvendo autoridades dos países com negociadores dos EUA e da União Europeia.

Em postagem nas redes sociais, após seu encontro com os líderes europeus, Zelensky voltou a afirmar que a Rússia é a única responsável ela guerra e que sua posição é “continuar atacando e atrasar a democracia”.

Ao comentar as propostas de paz que estão sendo negociadas com os Estados Unidos pelas delegações ucraniana e russa na Arábia Saudita, Zelensky chamou as condições impostas por Moscou de “irrealistas” e condenou a ideia de diminuir as sanções ao país.

“A Rússia está tentando impor suas próprias condições aos nossos parceiros, mas essas condições são irrealistas. Levantar sanções à Rússia agora seria um desastre para a diplomacia. Sanções são uma das poucas ferramentas reais que o mundo tem para pressionar a Rússia a ter conversas sérias. (…) As sanções devem permanecer em vigor enquanto a agressão e a ocupação continuarem”, afirmou.

