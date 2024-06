Economia Puxada pelos alimentos, inflação oficial do País aumenta para 0,46% em maio

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com aumento de 20,61%, a batata-inglesa foi o item de maior impacto individual sobre a inflação do País em maio Foto: IBGE/Divulgação Com aumento de 20,61%, a batata-inglesa foi o item de maior impacto individual sobre a inflação do País em maio. (Foto: Acervo IBGE) Foto: IBGE/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, ficou em 0,46% em maio, 0,08 ponto percentual acima da taxa registrada em abril, segundo dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No ano, o IPCA acumula alta de 2,27% e, nos últimos 12 meses, de 3,93%, acima dos 3,69% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2023, a variação havia sido de 0,23%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em maio. A maior variação partiu de saúde e cuidados pessoais, com alta de 0,69% e 0,09 ponto percentual de contribuição no IPCA.

Já os maiores impactos no índice vieram de alimentação e bebidas (0,62%, 0,13 ponto percentual) e habitação (0,67%, 0,10 ponto percentual). Os demais grupos ficaram entre as variações de -0,53% de artigos de residência e 0,50% de vestuário.

No grupo saúde e cuidados pessoais, o resultado foi influenciado pelo plano de saúde (0,77%) e pelos itens de higiene pessoal (1,04%), com destaque para as altas do perfume (2,59%) e de produto para pele (2,26%).

Em alimentação e bebidas (0,62%), foram observadas altas nos preços da batata inglesa (20,61%), cebola (7,94%), leite longa vida (5,36%) e café moído (3,42%).

Conforme o IBGE, as maiores enchentes da história do Rio Grande do Sul já começaram a impactar a economia brasileira, contribuindo para o avanço da inflação.

Porto Alegre

Diante das inundações, Porto Alegre foi a área de abrangência da pesquisa com maior variação do IPCA em maio: 0,87%. As principais altas de preços na Capital foram da batata-inglesa (23,94%), do gás de botijão (7,39%) e da gasolina (1,80%).

Dos 16 locais pesquisados pelo IBGE, apenas Goiânia (GO) teve deflação: -0,06%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/puxada-pelos-alimentos-inflacao-oficial-do-pais-aumenta-para-046-em-maio/

Puxada pelos alimentos, inflação oficial do País aumenta para 0,46% em maio

2024-06-11