Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

No dia 18 deste mês, as lojas internas do andar térreo também poderão funcionar Foto: PMPA/Divulgação

O Mercado Público de Porto Alegre será reaberto parcialmente nesta sexta-feira (14). Os restaurantes do segundo piso e as lojas com acesso direto para a rua poderão funcionar entre 8h e 19h, com entrada pela avenida Borges de Medeiros.

A limpeza do prédio, inundado pela cheia do Guaíba, já foi encerrada, e a energia elétrica religada. A reabertura do local foi definida após reunião entre representantes dos permissionários e da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio na segunda-feira (10).

A circulação no Mercado Público será restrita, visto que diversas lojas ainda estão em processo de reforma nas instalações. As bancas voltadas para a avenida Júlio de Castilhos seguem fechadas, uma vez que o lixo e a água acumulados na Estação Mercado da Trensurb ainda não foram retirados.

No dia 18 deste mês, as lojas internas do andar térreo poderão funcionar, mesmo que ainda estejam em obras. “A reabertura plena vai depender do cronograma de reconstrução de cada banca”, informou o secretário de Administração e Patrimônio da Capital, André Barbosa.

Nesta terça (11) e quarta-feira (12), a Vigilância Sanitária realiza a desinsetização da área interna das lojas. Na quinta-feira (13), ocorre uma vistoria a fim de garantir as condições do Mercado Público para a reabertura.

O pagamento dos permissionários do Mercado Público à prefeitura seguirá suspenso, independentemente da abertura das lojas, em função de acordo firmado entre as partes.

