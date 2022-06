Rio Grande do Sul Puxado pelas baixas observadas na Agropecuária e na Indústria, PIB gaúcho cai 3,8% no primeiro trimestre de 2022

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os resultados foram divulgados em videoconferência nesta terça-feira (21) pelo Departamento de Economia e Estatística Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O PIB (Produto Interno Bruto) do Rio Grande do Sul caiu 3,8% no primeiro trimestre de 2022 na comparação com os últimos três meses de 2021. A retração da economia gaúcha foi puxada pelas baixas observadas na Agropecuária (-28,1%) e na Indústria (-1,4%), enquanto os Serviços avançaram em 0,3%.

Os resultados foram divulgados em videoconferência nesta terça-feira (21) pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. O cálculo é uma referência ao desempenho dos diferentes setores econômicos do Estado e os comparativos com os resultados do País.

No Brasil, o PIB apresentou alta de 1% no primeiro trimestre na mesma base de comparação. Quando a base de comparação é o mesmo trimestre do ano passado, o PIB do RS também registrou queda, de 4,7%, enquanto no país a alta no período foi de 1,7%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul