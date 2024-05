Porto Alegre Incêndio atinge instalações de empresa no bairro Humaitá, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Região é uma das mais afetadas na capital gaúcha pela enchente das últimas semanas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um edifício comercial no bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre, sofreu na noite de desse domingo (26) um incêndio de grandes proporções. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma alta coluna de fogo e fumaça. Por precaução, o Corpo de Bombeiros evacuou imóveis localizados nas imediações, incluindo um condomínio residencial. Ninguém se feriu.

Trata-se do prédio nº 1.105 da rua José Aloísio Filho, esquina com Ely Leite Urdapilleta, quase na divisa com o bairro Anchieta. Ali estão localizadas as instalações da empresa Autoglass, especializada em vidros, peças e outros itens para veículos.

O fogo começou no início da noite e foi controlado por volta das 21h30min. Preventivamente, funcionários da CEEE Equatorial desligaram a energia do imóvel. A extensão dos danos será apurada, assim a causa das chamas.

A região – que também abriga a Arena do Grêmio e o Hotel Deville – é uma das mais afetadas pela enchente das últimas semanas na capital gaúcha. Conforme testemunhas, esse aspecto dificultou a chegada das equipes de combate às chamas, a bordo de cinco viaturas da corporação.

No site autoglass.com.br, a empresa detalha que sua sede está em Vila Velha (ES) e que há mais de 70 lojas próprias em todo o Brasil. Conta, ainda, com filial na Colômbia. Em relação à unidade da Zona Norte de Porto Alegre, as atividades estavam paralisadas nas últimas semanas por causa da enchente e há uma previsão de retorno em 3 de junho, que agora será reavaliada.

“(…) Neste momento, estamos nos inteirando dos fatos e tomando as devidas providências para que a operação possa ser retomada assim que possível, com total segurança”, declarou a empresa por meio de nota.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/na-zona-norte-de-porto-alegre-edificio-de-empresa-no-bairro-humaita-e-atingido-por-incendio/

Incêndio atinge instalações de empresa no bairro Humaitá, em Porto Alegre

2024-05-26