Geral

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Gabriela Cavallin acusa o ex-namorado Antony, jogador do Manchester United e da Seleção, de agressão. (Foto: Reprodução)

“Puxava meu cabelo, batia minha cabeça no vidro do carro, me empurrava”, disse a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin, de 22 anos, sobre as acusações de agressões contra o jogador Antony Santos, de quem foi namorada entre 2021 e 2023.

Depois que novas denúncias de violência doméstica, agressões e ameaça vieram a público na segunda-feira (4), o atacante do Manchester United, da Inglaterra, foi cortado da Seleção Brasileira. Nas redes sociais, o atleta negou ter cometido os crimes.

O portal de notícias UOL mostrou áudios e trocas de mensagens por celular entre Antony e Gabriela. O conteúdo revelou que o atacante ofendeu e ameaçou a ex-namorada durante discussões no Brasil e no exterior. Em uma das mensagens, Antony escreveu a ela: “Tomara que você morra”.

Em junho, a TV Record já havia tratado do mesmo caso. Na ocasião, a emissora divulgou vídeos em que Gabriela mostrou dedos das mãos feridos. A jovem acusava Antony de ter jogado nela uma taça, que a cortou.

Em uma foto, a DJ também aparece com a cabeça machucada. Segundo Gabriela, o ferimento resultou de agressões cometidas por Antony.

Ainda na segunda, Gabriela aceitou conversar com o portal de notícias G1. Na entrevista, a jovem classificou Antony como “tóxico, ciumento” e disse que ele a “xingava, tratava mal”, além de agredi-la, persegui-la e mantê-la em cárcere privado, ao não deixá-la sair de casa.

A DJ Gabi Cavallin, como ela se apresenta nas redes sociais (tem quase 500 mil seguidores no Instagram), afirmou estar aliviada desde que decidiu terminar o namoro com o jogador e denunciá-lo à polícia.

“[Me sinto] Com menos 100 kg nas costas. Posso ser eu mesma agora. Não preciso viver com medo de uma explosão dele”, declarou a jovem.

Ela também contou que ficou com uma sequela num dos dedos da mão em razão das agressões. E falou que chegou a perder um bebê quando estava grávida do atleta.

Um dia após o aborto, ocorrido por motivos desconhecidos, segundo Gabriela, a DJ falou que Antony foi a um show de pagode em vez de prestar qualquer apoio.

“Eu estou muito assustada e com emocional ruim por tudo que está acontecendo, estou meio que com crise de ansiedade de aparecer, sabe? Me sinto mal, sabe? Não sei explicar. Sem ar, tremedeira. É difícil relembrar e contar tudo várias vezes.”

Em junho, Gabriela registrou boletim de ocorrência por violência doméstica contra Antony na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), no Tatuapé, Zona Leste da capital paulista. Segundo a vítima, os crimes ocorreram no período em que os dois estiveram juntos.

A Polícia Civil colheu depoimentos da vítima e do atleta. Além disso, deve ouvir depoimentos de outras testemunhas do caso.

“Eu e Gabriela confiamos no trabalho da polícia de São Paulo. E aguardamos a finalização para ele ser processado e punido pelos crimes”, disse o advogado Daniel Bialski, que defende a DJ.

Ele também pretende levar as queixas das agressões de sua cliente contra Antony a autoridades na Inglaterra.

A DJ também solicitou medida protetiva à Justiça contra Antony. Ela e o jogador de futebol se conheceram em junho de 2021 e começaram a namorar em setembro daquele ano.

Antony nega

Ainda na segunda, Antony foi desconvocado da Seleção pelo técnico Fernando Diniz. Ele havia chamado o atacante para a estreia do time nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O motivo do corte foram as novas denúncias sobre agressões cometidas pelo atleta contra Gabriela, e que acabaram divulgadas na mídia.

“Posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demostram que sou inocente das acusações feitas. Minha relação com a Sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física”, escreveu o jogador em seu Instagram.

Antony foi revelado pelo São Paulo, em 2018, e vendido ao Ajax, da Holanda, em 2020. Em 2022, foi negociado com o Manchester United por 100 milhões de euros (cerca de R$ 504 milhões), numa das maiores aquisições da história do clube inglês.

Nesse período, o atacante passou a ser convocado diversas vezes pela seleção brasileira e disputou a Copa de 2022, no Catar. As informações são do portal de notícias G1.

